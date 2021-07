Start-direktør kan møte sønnen i cupen

Hvis Start blir satt opp mot Fløy i 2. runde av cupen, kommer Start-direktør Terje Marcussen til å møte sin sønn, Erik.

Start-direktør Terje Marcussen. Foto: Jim Rune Bjorvand

KRISTIANSAND: – Jeg håper han spiller godt, men at Start vinner til slutt. Selvsagt ønsker jeg ham suksess, men nå jobber jeg et annet sted og vil gjerne lykkes der, sier Start-direktør Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

Mandag klokka 12 blir oppsettet for 2. runde av cupen offentliggjort. Start, Fløy, Arendal og Jerv er de fire sørlandsklubbene som gjorde jobben i forrige runde og tok seg videre. Nå er det gode muligheter for at de gulkledde fra Kristiansand møter Fløy i 2. runde. Lagene møttes sist i cupen i 2017, og den gang var det Flekkerøy-klubben som tok en sterk 4–3-seier. Hvis det blir et gjensyn mellom lagene nå, kommer Start-direktør Marcussen til å møte sin sønn, Erik Nuland Marcussen, som er midtbanespiller på Fløy.

– Det hadde jo vært gøy å møte dem. For han har jo alltid heiet på Fløy og meg, sa Erik til N247 på lørdag.

– Det viktigste for meg er å gå videre, men nå er det bare to lag igjen fra Kristiansand-området, så det vil være rart om vi ikke blir satt opp til å møte hverandre. Forbundet har tidligere sagt at det skal stimuleres til lokale kamper, sier direktøren. Arendal er trolig også et alternativ for Start, men lagene møttes i 2. runde i cupen så sent som i 2018.

Terje Marcussen forteller videre at det hadde vært gøy å møte Fløy i neste runde. En klubb hvor han er svært populær.

– Det er alltid fint med lokale oppgjør. Jeg tror det kan bli morsomt hvis det blir Fløy - også for min egen del. Jeg kommer derfra, er æresmedlem i klubben og har min sønn som spiller der. Men det er en motstander man må ta på alvor. Det er mange av lagene i Eliteserien og 1. divisjon som fikk utfordringer i forrige runde, så det blir ikke en enkel kamp, slår han fast.

Fakta Slik gjorde sørlandsklubbene det i forrige runde Donn 1–2 Jerv Start 8–0 Express Vindbjart 0–1 Fløy Mandalskameratene 1–2 Arendal Les mer

Folkefest

Sportslig leder i Fløy, Vidar Røsstad, er ikke i tvil om hvem de ønsker å måle krefter mot i neste cuprunde.

– Vi håper selvsagt å få Start her ute på «Øya». Det hadde vært gøy for våre gutter å møte et Start-lag med en ny trener, daglig leder og ny giv. Så vil vi gjerne ha en lokal folkefest, sier Røsstad, før han sier følgende om deres sjanser i en eventuell kamp mot Start:

– Vi skal ikke legge oss ned. Vi skal tenke at vi har en fair sjanse til å gi dem motstand. Cup er cup, så alt kan skje.