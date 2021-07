Sørlendingen ble spådd en karriere som toppspiller. Nå vil han slå ut Start av cupen

Sørlendingen Simen Aanonsen (21) står på motsatt banehalvdel når Start gjester Vidar på lørdag.

Simen Aanonsen (krøller) avbildet under en Vindbjart-kamp for to år siden. Foto: Arkivfoto

KRISTIANSAND/STAVANGER: – Det er alltid gøy å møte Start. Selv om Jerv gjør det best nå, er det fortsatt Start som er storebror.

Det sier Vidar-spiller Simen Aanonsen. For 21-åringen blir cupkampen mot Start ekstra spesiell. Grimstad-gutten fikk proffkontrakt med Jerv som 16-åring i 2016, men lite tillit på A-laget og mest spill i 4. divisjon gjorde at han i 2018 valgte å dra på et utlån til Vindbjart for å få fart på karrieren sin.

– Jeg var veldig ung da jeg fikk proffkontrakt i Jerv, og så valgte jeg etter hvert å dra på utlån til Vindbjart. Jeg trivdes veldig godt der, og da ble det til at jeg fortsatte. Jeg fikk kontrakt med dem, noe som fungerte veldig godt for meg, sier Aanonsen.

I januar i fjor ble den høyreiste midtstopperen tatt ut på Sørlandslaget, som tapte 3–5 mot Start på Sparebanken Sør Arena, et par måneder før landet ble stengt ned. Da fikk han gode skussmål av sin daværende trener i Vindbjart, Steinar Skeie.

– Han var 19 år i fjor, men spilte som en rutinert 30-åring. Mentalt sett har han det som skal til for å bli en toppspiller. Så er spørsmålet om fotballen står så høyt at han vil bruke all sin tid på det, sa Skeie til Fædrelandsvennen den gangen.

Flyttet fra Sørlandet

Så kom koronaen. Fotballen i de nedre divisjonene ble stoppet, og siden den gang har Aanonsen bare spilt en tellende kamp - mot Egersund i forrige runde av cupen. 21-åringen valgte i fjor sommer å flytte til Stavanger for å ta et årsstudium i idrett.

– Jeg så litt på aktuelle klubber. Da fikk jeg vite at Vidar var en klubb med høy status i Stavanger. Det passet bra rent geografisk med tanke på hvor jeg befant meg, så da begynte jeg å trene med dem på høsten i fjor. Jeg trives veldig godt i gruppa og med trenerne, forteller Aanonsen, som i august skal starte på en bachelor i sosialt arbeid.

– Har du ambisjoner om å bli en toppspiller?

– Jeg har fortsatt ambisjoner, men samtidig er det noe med alt til sin tid. Jeg er opptatt av at flere ting skal være på plass. Jeg må være i en klubb hvor jeg trives med miljøet og trenerne. Ambisjonene er der, men det er ikke noe jeg stresser med, svarer han.

På spørsmål om hvordan halvannet år uten tellende kamper har preget hans karriere, svarer han:

– Jeg vil ikke si at det har vært så ille. Det har gått greit. Det er vanskelig å vite om det hadde vært bedre om vi hadde spilt kamper. Så jeg vil ikke si at det har rammet meg så mye, men det har jo vært veldig kjedelig, erkjenner Aanonsen.

– Vi angriper kampen med livet som innsats

Den tidligere midtbanespilleren er nå omskolert til stopper, og han spilte samfulle 90 minutter da Vidar tok en sterk 2–1-seier over Egersund i forrige runde av cupen. Vidar holder til i 3. divisjon, og tidligere Vindbjart-, Start- og Vigør-spiller Mustafa Omarkheil er også et kjent fjes som venter sørlendingene når de tar turen til Stavanger på lørdag.

Start-trener Sindre Tjelmeland er klar på at det ikke blir en enkel kamp.

– Vidar er et godt lag. Vi har sett en av kamp dem, og de har en del spillere som holder et bra nivå. De har ikke spilt kamper på halvannet år, men de slo et Egersund-lag som er et av topplagene i 2. divisjon. Vi angriper kampen med livet som innsats, sier Tjelmeland, som er lysten på å gå langt med Start i cupen i år.

Aanonsen skryter av Vidar som klubb, men erkjenner at det blir tøft å få med seg noe fra kampen mot Start.

– Vidar er en klubb med mange gode spillere. Det er et spillende lag som liker å holde ballen. Vi kommer nok til å bli trykket lave mot Start, som er store, store favoritter. Det skal skje et mirakel om vi skal slå dem, men alt kan skje, avslutter han.