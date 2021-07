Her er Hareides RBK-plan etter salget av poengmaskinen

Åge Hareide har to varianter klare for å tette hullet etter Kristoffer Zachariassen. Men sannsynligvis må han ty til en tredje variant mot Tromsø til helgen.

En svenske og en danske er Hareides fremste alternativ for å erstatte Zachariassen. Foto: Petter Rasmus

– Vi får ikke Kristoffers løp inn i boksen, og det kan være alvorlig nok. Vi må prøve å få flere spillere i avslutningsposisjon. Men det er som oftest de samme folkene som scorer mål.

Det er «dag én uten Doff» på Lerkendal, og RBK forbereder seg til søndagens kamp på Alfheim. Som altså går uten Kristoffer Zachariassen. Tapet av poengmaskinen i en tropp som allerede er tynn, tvinger Hareide til å tenke nytt.

Vecchia - og Holse

Treneren tegner opp to varianter for å tette hullet etter Zachariassen.

– Det er tanke vi har å trekke Carlo inn sentralt, og bruke Emil på kanten. Vi har også en tanke om å bruke Stefano Vecchia der. Da vil det være aktuelt å snu midtbanen vår, slik at vi spiller med sittende bak Islamovic og Vecchia. Stefano vil gjøre en stor forskjell, for han er en litt aggressiv spiller som kan ta av folk. Han har litt mer tyngde enn noen av de andre. Så jeg håper at ryggen hans holder fremover, sier Hareide.

Vecchia har vært ute lenge med en prolaps i ryggen, men har vært med på treningsfeltet denne uken. Kampen mot Tromsø kommer nok uansett for tidlig for svensken. Dermed får Hareide neppe brukt noen av de to alternative løsningene sine til helga. Emil Ceïde trente nemlig alternativt fredag for å spare såre bein, og starter neppe.

Dermed ser det ut til å gå mot et rent bytte, hvor Anders Konradsen hopper inn på midten, sammen med Vebjørn Hoff og Edvard Tagseth. Mens Carlo Holse fortsetter på kanten.

– Duket for Eddi

Med enda en mann mindre i konkurransen om en plass på midten, lover Hareide at det blir mye spilletid på Tagseth fremover.

– Det er litt duket for «Eddi» nå. Det er hans tid. Jeg har hele tiden sagt til han hele tiden at han må holde seg i gang, og at hans sjanse vil komme uansett. Han er en god fotballspiller, og det handler om å få han i gang. Få Edvard til å tørre å gjøre de tingene han kan, sier Hareide.

Autografskriving på Tagseth som loves mer spilletid fremover. Foto: Petter Rasmus

Treneren er imponert over jobben Tagseth har gjort så langt denne sesongen.

– Han trener godt, og jobber godt hele tiden. Han er superproff. Jeg håper virkelig at han lykkes. Nå får han spille, og det fortjener han også for han har jobbet godt. Vi startet sesongen med tøff konkurranse på midten, men Edvard har stått på og jobbet hver dag likevel. Det sier litt om den fantastiske innstillingen hans. Det er slike spillere du ønsker skal lykkes.

– Ikke kall meg goalgetter

Tagseth selv gliser godt av skrytet fra treneren. Og nikker når han får referert Hareides beskrivelse egen innsats.

– Jeg tror ikke jeg kunne levd med meg selv dersom jeg ikke hadde gjort mitt beste på trening. Jeg spiller på Rosenborg. Det hadde ikke gått an. Jeg prøver å gjøre mitt beste uansett, om det er et returløp på trening eller en enkel pasningsøvelse. Det handler om å være konsentrert og gjøre det jeg skal, sier han.

Selv om han ikke direkte skal inn og erstatte rollen til Zachariassen, innrømmer Tagseth at han kjenner litt på presset med tanke på å levere noen flere scoringer fremover.

– Nå har vi mistet en mann som scoret en del mål, så det er kanskje på tide at også jeg begynner å bidra med scoringer.

– Men du er vel ingen utpreget goalgetter?

– He he, nei det vil jeg ikke at noen skal kalle meg.

Og har helt rett i det. I 2–2 kampen hjemme mot Stabæk på Lerkendal i fjor høst scoret han sitt så langt eneste mål for RBK. Kanskje kan det komme noen flere scoringer signert Tagseth de kommende ukene.