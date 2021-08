Sogndal-trener bekrefter konflikt med Starts nysig­nering: – Det var ikke vits å gå videre

Sogndal-trener Eirik Bakke forklarer hvorfor de lot Kristoffer Valsvik gå til Start.

Kristoffer Valsvik ble bekreftet klar som ny Start-spiller på tirsdag. Foto: IK Start

– Det er ikke mer dramatisk enn at dette ikke har fungert. Det var ikke vits å gå videre. Jeg følte det fungerte da han kom tilbake til klubben i vinter, men det har ikke vært dialog de siste ukene. Trenere og spillere må ha dialog. Det har vært en vanskelig situasjon for oss, og sikkert for Kristoffer også, sier Eirik Bakke til Sogn Avis.

Tirsdag kveld bekreftet Start at de hadde hentet Kristoffer Valsvik fra divisjonsrivalen Sogndal. Midtbanespilleren ble hentet til Fosshaugane Campus i februar for å hjelpe Sogndal opp til Eliteserien, men overgangen ble ikke som partene ønsket. Bare et halvt år senere vender Valsvik snuta sørover til Sørlandet for å spille under Sindre Tjelmelands ledelse i Start.

Nå kommer det fram at det er en konflikt mellom trener og spiller som har ført til at Sogndal ville la 25-åringen forlate klubben. Valsvik spilte ikke de tre siste kampene mot Bryne, Grorud og Raufoss før sommerpausen og var også benket i cupens første runde mot Fjøra. Han spilte riktignok samfulle 90 minutter i andre runde mot Florø forrige helg – før han ble solgt til Start.

Valsvik bekreftet overfor Fædrelandsvennen tirsdag at skade ikke var grunnen til at han ikke spilte flere kamper for Sogndal, uten at han ville gå så mye mer inn på det.

«Isolert sett god sum»

Sogndal måtte betale rundt 500.000 kroner da de hentet Valsvik fra Åsane i vinter. Bakke sier videre til avisen at de fikk en «isolert sett god sum» for å slippe spilleren til Start. Selv ser han fram til å jobbe med Tjelmeland i Start.

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg kjenner godt til Tjelmeland og tror jeg kan utvikle meg som spiller her. Han er en veldig dyktig trener som jeg kan lære mye av, forteller Valsvik til Fædrelandsvennen.

25-åringen er nå en tur hjemme i Sogndal, før han reiser ned til Kristiansand for å være med på Start-trening til uka. Valsvik ser nå etter en leilighet i byen, og sier at han gleder seg til å spille for Start.

– Det er en veldig fin mulighet for meg, og så har de en spillestil som passer meg veldig bra, sier Valsvik.

Tjelmeland sier til Fædrelandsvennen at Start får en spillertype de har et stort behov for.

– Vi er strålende fornøyd med denne signeringen. Vi får en spiller som passer perfekt inn i måten vi ønsker å spille på. Han er bra for treningskulturen og er en vinnerskalle, sier Start-treneren.