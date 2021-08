Tokyos yngste olympier har levd et liv i krig: – Kjemp for drømmene dine!

TOKYO (VG) OL-eventyret endte i første kamp, men syriske Hend Zaza (12) håper hun kan inspirere håpefulle unge og drømmer om Paris-OL i 2024.

TOKYOS YNGSTE OLYMPIER: Bordtennisspilleren Hend Zaza fra Syria. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den 12-årige syriske bordtennisspilleren er den yngste utøveren som deltar i lekene i Tokyo og blant de yngste som noensinne har deltatt i et OL.

– Å komme til OL er allerede en prestasjon for meg, sa Zaza etter den olympiske debuten i Japan.

Hun er født i syriske Hama 1. januar 2009, drøye to år før borgerkrigen i Syria brøt ut. Bare fem år gammel oppdaget hun bordtennis gjennom sin bror.

– Bordtennis har gitt meg alt og har lært meg til å bli et sterkt menneske, en trygg person. Det har gitt meg tålmodighet. Vi trener så vi kan utfordre verden og vi er klare for utfordringen, har Zaza tidligere sagt ifølge ESPN.

forrige







fullskjerm neste GOD STEMNING: 27 år skilte OL-konkurrente Liu Jia og Hend Zaza. 1 av 5 Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nesten hele livet har hun levd med krigen.

Hjembyen Hama har vært kraftig rammet av krigen og angrep. Bordtennishallen har sementgulv, strømmen kuttes med ujevne mellomrom.

– Forholdene jeg trente under i Syria var veldig vanskelige. Vi hadde ikke ordentlige bord eller muligheter for skikkelige forberedelser, forteller Zaza.

Men hun ga ikke opp drømmen om en idrettskarriere. I februar 2021 vant hun den vest-asiatiske olympiske kvalifiseringsturneringen og sikret seg en plass i lekene i Tokyo.

På åpningsseremonien fikk hun æren av å være nasjonens flaggbærer.

LEDET SYRIA: Sammen med sprangrytter Ahmad Saber Hamcho, bar Hend Zaza flagget og ledet den syriske OL-delegasjonen på åpningsseremonien. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

– Jeg har måttet kjempe for dette og dette er mitt budskap til alle som ønsker det samme: Kjemp for drømmene dine, prøv hard, til tross for vanskelighetene du opplever, og du vil oppnå målet ditt, sier Zaza.

Oppholdet i Japan ble kort for 12-åringen. Hun tapte allerede i første kamp mot den 27 år eldre østerrikeren Liu Jia, som selv har en datter på Zazas alder.

– I går spurte jeg datteren min: «Visste du at moren din skal spille mot noen som er to år eldre enn deg?» Hennes første reaksjon var: «Da bør du ikke tape!». Jeg svarte: «Ikke legg press på meg!» fortalte Jia ifølge The Guardian etter kampen.

De to motstanderne tok en «selfie» som et minne om kampen.

Kanskje blir det heller ikke siste gang de møtes i olympisk sammenheng. Hend Zaza har i hvert fall store planer om å vise seg frem igjen i Paris-OL i 2024.

– Jeg ville vinne en eller to kamper her, men kanskje vil det skje for meg i neste OL, sa hun etter tapet.