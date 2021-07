TIL ligger dårlig an - men denne eksperten mener det er lys i tunnelen: - De skiller seg positivt ut i Eliteserien

VGs fotballekspert Kai Bardal mener han vet hvor skoen trykker for TIL.

Har troen: Assisterende landslagstrener Kai Bardal tror TIL kan lykkes Foto: Thomas Brække Seteren/NFF

Kai Bardal fra Trondheim skriver mye om fotball i Norge og internasjonalt. Tidligere har han vært tilknyttet blant annet Adresseavisen, men jobber nå for VG. For noen er Bardal også kjent for kortfattede analysevideoer på Twitter. Dette gjør han samtidig som han også trener Utleiras elitelag for herrer i futsal, og er assistent på herrelandslaget i futsal.

Etter TILs 1–3-tap mot RBK søndag kveld, som gjør at TIL ligger på kvalikplass, la Bardal ut et par analysevideoer som gikk på både TILs forsvarsspill , og til iTromsø utdyper VG-eksperten sine synspunkter på Gutan.

– Tromsø er et av de få lagene som har et etablert angrepsspill med en god mening bak det de gjør. Fra keeper til angrep vet de akkurat hva de vil og kommer framover i banen med kontroll. Deretter får de problemer med å lage målsjanser av det, sier Bardal til iTromsø.

Han peker på flere elementer som en forklaring.

– Dårlig timing, litt for få som truer gjennom til rett tid og at han som har ballen er ikke er rettvendt med ball i mellomrom og tar feile valg til feil tid. Rett og slett kvalitetsmangel på de konkrete tingene, sier Bardal til iTromsø.

Mangler det lille ekstra

I tillegg mener eksperten at TIL har fått altfor lite igjen, til tross for at de har det han mener er et av de bedre grunnspillene i toppdivisjonen.

– TIL har en del fine ferdigheter å bruke, men får ikke satt det helt sammen når de kommer til avslutning. Da blir det også ekstra ille når de slipper inn mål så lett som de gjør, legger Bardal også til.

Kai Charoen Bardal Foto: FOTO: privat

TIL er blant lagene som har sluppet inn flest mål i Eliteserien. På seks hjemmekamper har motstanderen scoret 13 ganger.

– Hvorfor tror du TIL slipper inn så mye mål som de har gjort?

– De bakerste spillerne er trege på å lese ballbanen. Når det kommer innlegg går det for sakte fra da pasningen slås til at forsvarene beveger på føttene sine, sier Bardal.

Bardal nevner også første og andremålet til RBK på Alfheim søndag som eksempler på at det går for sakte i boksen til TIL.

– Innlegget kommer og det er nok av folk i boksen, men de reagerer på feil måte rett og slett. Selv om de ikke slipper motstanderne til så veldig mange stygge situasjoner er det likevel lett å utnytte muligheten når den byr seg. Da blir også poengfasen skuffende med tanke på hvordan de egentlig spiller, som er bra, sier den assisterende landslagstreneren.

Spiller bra fotball

– Hvor stiller TIL sterkere og hvor er de svakere?

– Laget er utpreget god offensivt og det de gjør med ballen er på høyt nivå i norsk fotball. Det som må forbedres derimot er det å kunne utnytte mulighetene. TIL skaper sånn sett ikke flere store sjanser, men mange små som kan bli store.

– Mange lag hadde gått langt for å knekke spillkoden som TIL holder på med. De vet hva de holder på med når de nærmer seg 20 meter, men derfra og inn har de ikke like klare visjoner på hva som skal til, sier Bardal.

Han legger til at bare dette er et tegn på at de jobber bra og at de som trener og styrer laget har en klar tanke bak det de gjør.

– Så tar det også litt tid og kroner å styrke kvaliteten på det de holder på med, poengterer Bardal.

Bardal sier også at han er tvilsom på at en mer defensiv tilnærming vil hjelpe. Flere lag i Trøndelag spiller ofte 4–3–3 på en viss måte og noen lag i satte mønster som har faste bevegelser og spillere som vet hvor og når de skal løpe. Sånne type lag mener Bardal har det mye vanskeligere å komme til målsjanser enn det Tromsø-laget har vist.

– Tromsø spiller på en så ambisiøs og moderne måte hvor man selv må vurdere hvor man løper og spiller utfra situasjonen i kampen. Dette synes jeg de lykkes ganske godt med fram til et viss punkt, men så treffer de ikke helt til slutt, sier Bardal.

– Hva skal til for å kunne snu trenden?

– Jeg tror at TIL er et lag som har gjort mye grunnarbeid som er bedre enn mange andre lag. Hvis de får på plass de siste konkrete tingene i begge endene på banen kan det virkelig løsne for Tromsø.

– Det er konkrete ting som trengs å pusses på. De må fortsette å spille som de gjør, men gjerne angripe i flere rom med flere spillere når sjansen byr seg. Når det kommer til forsvaret må det bare fortsettes å jobbe med. Det må trenes på slik at når noe skjer skal forsvarerne på automatikk reagere, ikke stå å tenke. Det å gjenkjenne spillet er essensielt for forsvarere, sier Bardal.

– TIL skiller seg ut positivt i serien

– Er det så enkelt at dersom TIL hadde hatt en bedre spiss, ville ting gått bedre?

– Både og. Hadde de hatt en bakromsspesialist med lang erfaring hadde de sikkert tjent en del poeng på det. Moses gjør ikke alltid rett valg uten ball, men er en god spiller som kommer til å gjøre de enda bedre når det kommer flere bevegelser i rom etter han. Når det gjøres godt forarbeid, men etterfølges av løp i rom som kun kommer fra Moses blir det vanskelig. Resten kommer, men de tenker ikke at de skal gjennom. De trenger at Moses treffer på timing og at kroppsspråket treffer og etterfølges av flere som løper i rom for at ting skal kunne flyte. Da blir det også lettere for han å løpe når det tydeliggjøres hvor andre og tredje løp kommer.

– Jeg vil også presisere at utfra det jeg har sett av Tromsø er de ett av lagene som skiller seg ut positivt i Eliteserien. Tror ikke det er vits å kreve et mer kynisk spill eller mer defensiv fokus. Det mest fornuftige er å kjøre det løpe de gjør, og dersom de klarer å forbedre visse ting blir det skikkelig bra, mener fotballekspert Bardal.