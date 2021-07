Tilbake fra start for første gang på 70 dager

Åge Hareide gjør kun én endring fra forrige ukes Conference League-kamp mot Hafnarfjördur.

Stefano Vecchia er tilbake fra start før første gang på over to måneder. Foto: Terje Svaan

Stefano Vecchia erstatter Rasmus Wiedesheim-Paul på kanten. Vecchia fikk 20 minutter på Island, og har ikke startet siden Brann-kampen 20. mai.

Grunnen til at svensken har tilbragt to måneder på sidelinjen er prolaps i ryggen.

– Ryggen kjentes bra ut da jeg spilte på Island, sa Vecchia til Adresseavisen mandag.

I samme intervju fortalte 26-åringen at han kanskje ikke her helt klar for å spille en hel kamp.

– Jeg vet ikke helt når jeg er klar for å spille ni minutter. Men å starte for å spille 45–60 det burde ikke være så langt unna.

Wiedesheim-Paul trente alternativt onsdag, noe Adresseavisen fikk fortalt var på grunn av en «en kjenning».

Rosenborg leder 2-0 fra det første oppgjøret mot islandske Hafnarfördur. For en ukes tid siden var det Carlo Holse og Dino Islamovic som fikset scoringene. Sammenlagtvinneren avanserer til tredje kvalikrunde i Conference League.

Siden forrige torsdag har RBK også vunnet 7-0 mot Melhus i første runde av cupen.

Formspiller Islamovic er etter all sannsynlighet sulten på å forlenge målrekken, som nå er på fem kamper.

Slik starter RBK: André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Holmar Örn Eyjolfsson, Even Hovland, Adam Andersson - Vebjørn Hoff, Alexander Tettey, Edvard Tagseth - Carlo Holse, Dino Islamovic, Stefano Vecchia.