Bare blide fjes for nå sender Team Ingebrigtsen to medaljekandidater til OL

Jakob og trenerpappa Gjert Ingebrigtsen strålte etter generalprøven på 1500 i Monaco. Jakob er frisk, nå er han klar til å utfordre Cheruiyot i Tokyo. Egil Ø. Nærland

Sett av tid til tv-titting lørdag 7. august klokken 13.40. Da er det store muligheter for at du får se to brødre fra Sandnes kjempe om medaljene på 1500 meter.

