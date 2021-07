Siste hendelser

90 + 4 ′ Kampen er slutt

90 + 4′ DEL Thorsnes stresser Stavenes idet sistnevnte skal skyte ut, og hun er faktisk borti ballen. Ender dog et stykke utenfor.

90 + 3′ DEL Spord med en solid takling på overtid. Solid involvering av midtbanespilleren.

90 + 1′ DEL Det er lagt til tre minutter.

90 + 1 ′ Spillerbytte - Sandviken Kristina Grøndal Ingrid Ryland

90 + 1′ DEL Brochmann skyter fra rundt 16 meter, men Tompkins har kontroll. Går et stykke utenfor.

89′ DEL Bizet med en optimistisk variant fra nær midten av halvdelen. Stavenes har kontroll på den syv dager i uken.

88 ′ Spillerbytte - Sandviken Vilde Drange Veglo Vilde Hasund

87′ DEL Bizet er på et innlegg fra dypet, men ballen går langt utenfor.

85′ DEL Stefanovic slår mot farlig sone, men ballen er akkurat over dødlinjen før en i blått får en fot på den. 5-meter til vertene.

84′ DEL Det påfølgende frisparket slås mot Brochmann i feltet, men det markeres etter hvert for en offside.

84 ′ Gult kort! Ingibjörg Sigurdardottir - Vålerenga Får for en røff takling.

83′ DEL Skaper fortsatt oppsiktsvekkende lite, VIF, noe som har blitt gjentatt et par ganger nå. Stavenes bak hos Sandviken har hatt en rolig reise.

81′ DEL Straus gir noen instrukser nå, men Sandviken-treneren er nok meget fornøyd med tingenes tilstand. VIF setter fortsatt vertene på særs få prøver.

79′ DEL VIF prøver å presse Sandviken høyt igjen her, men det blir noe halvhjertet. Vanskelig å holde intensiteten oppe på 3-0 og kun vel 10 minutter igjen.

77 ′ Spillerbytte - Sandviken Maria Dybwad Brochmann Kennya Cordner

77′ DEL Stefanovic roper 'forward' idet lagvenninnene velger å slå bakover i banen. Det kan man skjønne på 3-0 til Sandviken.

76′ DEL Østenstad tar høy risiko i egen boks, og Bizet er marginer unna å få tak i den. Vertene får dog frispark.

74′ DEL Sigurdardottir med et fremspill mot Thorsnes, men presisjonen er fraværende. Sistnevnte meget anonym i denne andre omgangen.

74′ DEL En del frem og tilbake i boksen etter et innlegg fra venstre, men Hasund får ikke klemt skikkelig til. VIF får etter hvert frispark etter en hands.

72′ DEL Har naturligvis levert en god kamp her, Sandviken, men tre mål er også god uttelling om man ser på antall store målsjanser. Straus sine kvinner i hvitt har vært effektive på eget kunstgress i ettermiddag.

69 ′ Spillerbytte - Vålerenga Celin Bizet Ildhusøy Synne Jensen

69 ′ Spillerbytte - Vålerenga Ylinn Tennebø Rikke Nygard

68 ′ Spillerbytte - Vålerenga Amanda Andradóttir Katie Stengel

67 ′ Straffe til Sandviken Tomter legger Ryland i bakken; straffe til Sandviken! Et fint fremspill jages av Ryland til høyre i boksen, men den jakten får en brå slutt idet Sandvikens nummer 22 legges i bakken av VIF-backen. Klønete involvering, og kampleder Brudvik er sikker i sin sak.

67 ′ Sandviken scorer på straffe! Sandviken 3 - 0 Vålerenga Mål: Marit Bratberg Lund Iskaldt fra Lund, som setter den høyt i sitt høyre hjørne!

66′ DEL Sandviken med tilsynelatende full kontroll på dette idet vi er omtrent halvveis i den andre omgangen. VIF sliter fortsatt med å skape sjanser her.

64′ DEL Fortsatt bra energi i Hasund, men vertenes venstreside er noe mindre sentral nå enn før hvilen.

63′ DEL Vertene får frispark til venstre i banen. Lund legger inn, men serven stanges unna.

62′ DEL VIF med en del trekk nå, men mot et Sandviken i balanse skaper man lite. Stefanovics hodestøt er fortsatt gjestenes eneste virkelig store målsjanse her.

60 ′ Spillerbytte - Vålerenga Rikke Marie Madsen Camilla Huseby

59 ′ Hjørnespark til Sandviken Tompkins får slått unna. VIF klarerer unna.

58′ DEL Fortsetter å ha ballen mest, Sandviken, selv på 2-0. Har levert en solid første time på Stemmemyren.

56′ DEL Setter 2-0 på et meget gunstig tidspunkt her, Sandviken. VIF må jage, og på 2-0 bør det skje umiddelbart. Kan åpne for kontringer.

53 ′ Mål for Sandviken! Sandviken 2 - 0 Vålerenga Mål: Guro Bergsvand Målgivende: Marit Bratberg Lund Bergsvand stanger 2-0 i nettet for Sandviken! Vertene viser at de behersker flere faser av spillet, og Lunds dødballfot er her meget presis. Corneren lander på rundt fem meter, hvor Bergsvand kommer først på ballen. Hun sender så ballen iskaldt i Tompkins høyre hjørne. Fint satt, og da er de regjerende seriemesterne i trøbbel på Stemmemyren!

53 ′ Hjørnespark til Sandviken

53′ DEL Dommer Brudvik i hardt vær idet han ikke gir Terland straffe etter en duell i boksen. Den så klar ut.

52′ DEL Gjestene vil ha frispark på vel 16 meter, men nevnte Brudvik er ikke med på den. Forholdsvis rolige første vel fem minutter etter hvilen.

50′ DEL Ryland noe ufin i en takling på Thomsen. Kampleder Brudvik holder fortsatt kortene i lommen.

48 ′ Hjørnespark til Sandviken Bra slått, men ingen i hvitt får avsluttet. VIF får avverget.

47′ DEL Frispark til VIF til venstre i banen. Tomter skal slå, og serven er bra. Stengel får imidlertid forsøket blokkert umiddelbart.

46′ DEL Sandviken innleder andre omgang.

45 ′ 2. omgang

DEL Vi er halvveis i programmet på Stemmemyren, hvor Sandviken leder 1-0 mot Vålerenga. I toppoppgjøret i Bergen er en meget opplagt Vilde Hasund forskjellen på lagene så langt. Sandvikens nummer 9 innledet med to målsjanser rundt kvarteret, før hun traff blink etter halvtimen. Hasund har vært arkitekten for vertene i den første omgangen og en del av en god venstreside for Sandviken. Vålerenga kom nærmest da Dejana Stefanovic avsluttet på en corner, men utenom serberens saftige sjanse har det blitt med nesten for gjestene fra Oslo. Alt i alt en fortjent ledelse etter en underholdende omgang på Stemmemyren, og med 1-0 på resultattavlen kan det meste skje i Bergen.

45 + 3 ′ Pause

45 + 2′ DEL Sandviken triller ball idet man venter på pause. Skal sikre inn pauseledelse her.

45 + 1 ′ Hjørnespark til Sandviken Stanges unna.

45′ DEL Sandviken spiller seg nok en gang fint ut. VIF lykkes sjeldnere i gjenvinningsfasen nå. Det er for øvrig lagt til to minutter her.

44′ DEL Terland har plutselig bra med rom, men Sandviken roer noe ned. Holder i ballen idet det lakker og lir mot pause.

41′ DEL Thomsen legger inn fra høyre, men Stavenes i feltet får slått unna. Ikke veldig farlig.

39′ DEL Kollisjon nær midtstreken, og vi får et stopp i spillet. Stefanovic og Cordner de involverte. Begge kan fortsette.

38′ DEL Terland og Hasund kombinerer, men sistnevntes innlegg treffer ikke medspiller. Har ikke mange med seg der.

38′ DEL Tomter med innlegg fra venstre, men i feltet skyter Thorsnes himmelhøyt over. Tendenser.

37′ DEL Gjestene kombinerer på vel 16 meter, men til slutt skyter Jensen med løskrutt. Sandviken forsvarer seg bra nå, og VIF kommer til få farlige avslutninger.

34′ DEL Har vært en ganske så jevn første halvtime her, men helt klart Sandviken som har hatt de største sjansene. Således fortjent med hjemmeledelse.

31 ′ Mål for Sandviken! Sandviken 1 - 0 Vålerenga Mål: Vilde Hasund Målgivende: Marit Bratberg Lund Omsider sitter den for Hasund, som setter dagens første på Stemmemyren! Hun har vært hvass så langt, og på tredje forsøk sender vertenes nummer 9 Sandviken foran. Dette er muligens den minste muligheten av de tre, men etter pasning fra Lund får hun tellende resultat. Første avslutning blokkeres, men den andre fra rundt fem meter får ikke Tompkins gjort noe med. Sandviken leder på eget kunstgress!

31′ DEL Fine VIF-kombinasjoner på rundt 16 meter, men det renner noe ut i sanden med et skudd langt over fra Huseby fra rundt 20 meter.

29′ DEL Nygard med mye plass rundt midtstreken, men Sandviken får etter hvert stoppet Thorsnes.

27′ DEL Herlig intensitet i dette oppgjøret idet vi nærmer oss halvtimen. Høy kvalitet på det som foregår på kunstgresset.

25 ′ Hjørnespark til Vålerenga Sandviken får avverget.

24 ′ Hjørnespark til Vålerenga Stefanovic rager høyere enn samtlige, men på underlig vis ender ikke ballen i mål! VIFs serbiske midtbanespiller med en saftig mulighet for gjestene. På rundt fem meter går hun meget høyt og får satt hodet til ballen, men på smått sensasjonelt vis ender ikke ballen i nettet. I farten vanskelig å se hvem som stopper ballen der. Den så nok de fleste her i mål. VIFs største mulighet så langt.

23 ′ Hjørnespark til Vålerenga Ender i en del klabb og babb. Corner fra andre siden blir utfallet.

21′ DEL VIF med høyt press igjen nå, og da lykkes man ofte. Skal imidlertid passe seg for vertenes kontringer. Nevnte Hasund har vært farlig de gangene hun har vært frempå her.

19 ′ Hjørnespark til Sandviken Ender med frispark utover.

18′ DEL Hasund er nok en gang på ferde, og denne gangen er innlegget marginer unna å treffe Cordner! Sandvikens nummer 9 er hvass nå, og når vertene bryter VIF, blir det farlig. Nok en gang er hun på ferde til venstre i banen og etter hvert boksen, hvor hun legger inn. Innlegget er centimetre unna å treffe Cordner i en meget god scoringsposisjon. Hadde vært en sikker scoring.

16′ DEL Nygard med en tilsynelatende fin stikker, men gjestenes nummer 8 har ikke hellet med seg. Treffer ikke medspiller. Sandviken kan overta.

15′ DEL Mer og mer Sandviken idet vi nærmer oss kvarteret. Har ballen mye etter en innledning der VIF fremstod hvassest.

13′ DEL Hasund med en innleggsvariant, men Tompkims på strek må slå unna! Naalsund setter far på for Sandviken, og etter hvert kan Hasund motta til venstre i banen. Et stykke inne i boksen legger hun trolig inn, men det hele ender opp som en kvalifisert avslutning. Gjestenes amerikanske sisteskanse får akkurat slått unna. Nesten hjemmeledelse der.

12′ DEL Også Sandviken gjør en god gjenvinningsjobb nå. I skrivende stund to lag som nuller hverandre noe ut.

11′ DEL I sum forholdsvis jevne første drøyt 10 minutter på Stemmemyren. VIF har vært nærmest en målsjanse her.

9′ DEL Gjestene er direkte mot Thomsen, men pasningen mister noe fart. Ender med innkast.

8′ DEL Sandviken bryter VIF fint omtrent i midtsirkelen, men Hasund finner til slutt ikke medspiller med innlegget.

7′ DEL Østenstad med et farlig balltap midt på egen halvdel, men det utarter ikke. Mest energi i VIF så langt, selv om vi har til gode å se målsjanser. Presser vertene høyt i banen.

5′ DEL Thorsnes tar telling for VIF, og vi får et stopp i spillet. Får medisinsk assistanse. Kan fortsette her.

4′ DEL Thomsen kommer til innlegg fra høyre, og i feltet kommer nesten Thorsnes på ballen. Stavenes får med nød og neppe avverget.

3′ DEL Gjestene med mest ballbesittelse de første vel 100 sekundene her. Har for øvrig kommet en og annen VIF-fan hit i ettermiddag. God stemning på Stemmemyren.

1′ DEL VIF innleder begivenhetene.

Kampen har startet

DEL Sandviken og Vålerenga entrer nå kunstgresset på Stemmemyren. Godt besøkt og i sum en fin ramme i forkant av toppoppgjøret i Toppserien. Kampstart er få strakser unna.

DEL Tørre og fine spilleforhold i Bergen og omegn i ettermiddag, og gradestokken har bikket behagelige 20 grader en drøy halvtime før avspark på Stemmemyren.

DEL Gjestene er ventet i en 4-2-3-1-formasjon, og det gjøres tre endringer fra laget som tapte mot Rosenborg. Catherine Bott, Celin Bizet og Rikke Marie Madsen erstattes av Camilla Huseby, Elise Thorsnes og Katie Stengel.

DEL Sandviken er ventet å fortsette i sin 3-4-3-formasjon, og det gjøres to endringer fra laget som slo Klepp. I mål erstatter Sandra Stavenes Teagan Micah, mens Kennya Cordner er inne for Maria Brochmann på topp.

DEL Dagens hoveddommer er Sondre Brudvik fra Tertnes Fotball. Eirik Fjellanger og Sefa Erdal er assistentdommere, mens Bjørn Tore Tvedt er fjerdedommer.

DEL Sandviken og Vålerenga møtes i dag for niende gang på Stemmemyren i Toppserie-sammenheng, og etter at bergenserne vant kun én av de første fire, har man nå tre seire på de siste fire. Vålerenga har vunnet to av åtte her, senest med 4-3 i 2019. I 2003 og 2010 møttes klubbene i 1. divisjon, og på totalt 21 møter i Toppserien, 1. divisjon og cupen, både i Bergen og Oslo, har Sandviken et overtak med 10-5-6.

DEL Vålerenga tapte sin første for sesongen da Rosenborg vant 2-1 i Oslo, men med 6-0-1 på de første syv har man i aller høyeste grad heng på tetduoen. Tapet mot trønderne kom for øvrig i kjølvannet av en hel 2020-sesong uten hjemmetap for fjorårets serievinner. På bortebane har Vålerenga vunnet to av to så langt, og man har med det bortestatistikken 6-3-1 siden man tapte mot nettopp Sandviken på Stemmemyren i juli fjor.

DEL Tre tidlige mål mot Klepp dannet grunnlaget for Sandvikens sjette seier for sesongen, og imponerende 19 poeng er fasiten på de første syv kampene. Det betyr andreplass, to poeng bak serieledende Rosenborg. På Stemmemyren har Sandviken 4-0-0 og målforskjellen 13-1 så langt, og sesonginnledningens eneste poengtap kom i 1-1-oppgjøret mot Arna-Bjørnar. Inkludert seks kamper fra 2020-sesongen har Sandviken nå vunnet imponerende åtte av de siste 10 på eget kunstgress.