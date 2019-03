To norske storkjøp var helt ute i Premier League-kulden. De har valgt hver sin vei videre

OLIVA: – Nesten som å sykle til løkka i oppveksten, roper Mohamed Elyounoussi til landslagskameraten på sykkelen foran seg.

– Ja, dette gir barndomsminner, svarer Haitam Aleesami.

Blant palmene i solfylte Oliva, et golfparadis mellom Valencia og Alicante, sykler landslagsspillerne de få kilometerne til og fra trening.

«Moi» Elyounoussi gliser i det han svinger inn porten til de grønne og nyklipte fotballbanene. 24-åringen tenker på sist gang han syklet til trening, han må tilbake til guttedagene hjemme i Sarpsborg. «Så uskyldig», sier han til seg selv. «Fotballen var så ufarlig den gangen».

Fakta: Landskamper 2019 Slik spilles Norges EM-kvalifiseringskamper: 23. mars: Spania-Norge 26. mars: Norge-Sverige 7. juni: Norge-Romania 10. juni: Færøyene-Norge 5. september: Norge-Malta 8. september: Sverige-Norge 12. oktober: Norge-Spania 15. oktober: Romania-Norge 15. november: Norge-Færøyene 18. november: Malta-Norge

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Nedtur for norske storkjøp

Men fotballen har ikke vært like bekymringsløs for «Moi» den siste tiden.

I fjor ble han hentet fra sveitsiske Basel til Premier League-klubben Southampton for 170 millioner norske kroner.

Noen måneder tidligere ble landslagskamerat Alexander Sørloth (23) hentet fra danske Midtjylland til Crystal Palace for 140 millioner kroner.

De ble sett på som to av de mest lovende norske spillerne.

Men overgangen til verdens kanskje tøffeste liga ble ikke slik de trodde.

På 10 seriekamper i 2019 har Elyounoussi totalt 61 minutter spilletid som innbytter.

Sørloth valgte ved nyttår å ta et steg ned, til Gent i den belgiske ligaen – der han på 11 kamper har scoret fire mål.

Elyounoussi vil ikke gjøre som sin kompis på landslaget, lånes ut til en annen klubb.

– Jeg velger å se på dette som en utfordring. En eller annen gang måtte jeg få en nedtur. Jeg har aldri vært skadet tidligere i karrieren, i Southampton har jeg opplevd flere skader. Men jeg må prøve å finne positive ting hver dag, tenke at jeg kan vokse på motgangen, og kjempe meg inn igjen på laget. Jeg er helt ærlig når jeg sier at det er slik.

Tøffere fysisk i England

Ved bassengområdet på landslagets hotell snakker han om sin nye fotballhverdag som innbytter. Helt siden Elyounoussi skrev ned sine karrieremål som ungdomsskoleelev har han nådd alle sine mål.

Nå opplever østfoldingen karrierens første nedtur.

– Hvilken forklaring har du fått fra klubben?

– De ser at jeg har ferdigheter og er en viktig spiller for klubben. Men jeg trenger mer tid på å utvikle meg og ta det fysiske nivået som kreves i Premier League.

– Hva er forskjellen på Basel og Southampton?

– Tempoet, det går mye fortere. I tillegg er det mer fysisk i Premier League. Tempoet har jeg inne, men jeg har litt å jobbe med på det fysiske. Det er tøffere i England og de får lettere tak i meg.

«Moi» hevder han ikke har panikk. Han vil ikke bytte klubb.

– Det er ikke tema for meg i det hele tatt. Jeg skal stå på, jeg skal vise hva jeg kan, jeg skal snu dette.

VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Sørloth: Måtte ta grep

For Alexander Sørloth er situasjonen en helt annen. Trønderen gikk gjennom hele Premier League-høsten uten å starte én eneste ligakamp. Ingen av de 12 innhoppene fra benken endte med scoring, og frustrasjonen ble større og større.

Spissen ble vraket av Lars Lagerbäck til kampene mot Slovenia og Kypros i november i fjor, men på grunn av en skade hos Joshua King kom Sørloth likevel med. Det endte med en forferdelig opplevelse i Nikosia, hvor Palace-spissen bommet på noen helt enorme målsjanser.

Sørloth var ikke i tvil om at han måtte ta grep. Da overgangsvinduet åpnet i januar dro han til belgiske Gent på lån.

– Jeg var nødt til å gjøre det. Jeg kjente at det ble tyngre og tyngre utover høsten, og jeg følte meg lengre og lenger unna en startplass.

Den nye tilværelsen beskriver han som “helt strålende”. 11 kamper har så langt gitt fire scoringer.

– Det er en veldig stor forskjell. Jeg føler at jeg er en viktig del av laget, jeg får spille 90 minutter hver helg for et lag som kjemper i toppen av tabellen, forklarer han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Bør vurdere klubbytte

TV2-ekspert Jesper Mathisen tror «Moi» bør vurdere å gjøre som Sørloth.

– Dette er utfordringen ved å bli hentet til Premier League: Hvis du ikke slår til med én gang, blir du satt på benk og tribune, og så etter hvert erstattet. «Moi» er kjempedyr i norsk målestokk, men for en PL-klubb er dette dagligdags. At han nå skal fighte seg inn igjen på laget har jeg ikke all verden tro på, i hvert fall ikke denne sesongen, sier Mathisen.

Han mener «Moi» med sin unge alder er avhengig av å spille kamper fast for å fortsette utviklingen.

– Han tjener masse penger, men det ville han tjent uansett hvilken klubb han spilte for. Hvis det fortsetter slik vil jeg tro det er interessant å bytte klubb.

Har spilt 17 av 19 landskamper

Lagerbäck innrømmer at lite spilletid for «Moi» er bekymringsfullt. 24-åringen har spilt 17 av 19 landskamper under Norges svenske landslagssjef.

– Han har den fordelen av at han har vært med før, og han kan rollen sin veldig godt. Så er det som jeg alltid sier, at du må se på hva de har prestert tidligere på landslaget. Så må du også ta inn en faktor som spilletid. Med Moi må vi se om han er klar for 90 minutter. Vi får se på treningene og snakke med han selv om hvordan han føler seg, sier Lagerbäck om kantspillerens mulighet til å starte mot Spania lørdag kveld.