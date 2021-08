Stavanger 2 vant etter hattrick på bortebane

Jesper Mellegaard ble med sine tre scoringer den store helten for Stavanger 2 i 3-1-seieren over Sandnes Ulf 2 i G14 3. divisjon.

Etter 22 minutter fikk Stavanger 2 straffe, og Mellegaard scoret 1-0-målet. Ved pause var stillingen 1-0 til Stavanger 2.

Stavanger 2 økte ledelsen

Mellegaard fikk nettsus og doblet ledelsen for Stavanger 2 fire minutter etter sidebytte. Like etterpå reduserte Sandnes Ulf 2 ved Oliver Haugan Landmark. Et kvarter før full tid fullførte Mellegaard sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Topper tabellen

Det var Sandnes Ulf 2s første tap denne sesongen.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Stavanger 2 måle krefter med Sola 2, mens Sandnes Ulf 2 møter Bryne 4.

