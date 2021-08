Garpestad ble tomålshelt mot Klepp

Øyvind Garpestad førte an med to mål i 4-2-seieren over Klepp i 4. divisjon fredag. Klepp har ikke tatt ett eneste poeng i år.

Eiger tok ledelsen ved Garpestad allerede etter ti minutter, men Preben Gausland Stangeland utlignet da han satte inn 1-1 etter 22 minutters spill. Roderick Stoffel van Iwaarden sendte Klepp i ledelsen da han satte inn 2-1 ti minutter senere.

Eiger tok alle poengene

Eiger utlignet til 2-2 da Mathias Perttamo satte ballen i mål etter 63 minutter, og Garpestad sørget for at Eiger tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter senere. Elion Shatri satte ballen i mål sju minutter før slutt for Eiger og sørget for at stillingen var 4-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Topper serien

Klepps Tomas Kyllingstad, Georg Strømstad, Erling Rene Tjemsland, Vetle Jakobsen og Marius Hegelstad fikk se det gule kortet. For Eiger fikk Jan Terje Søyland, Elion Shatri og Mathias Perttamo gult kort.

Etter fredagens kamp ligger Klepp på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Eiger er på førsteplass med tre poeng.

2. september er det ny kamp for Eiger. Da møter de Lura. Klepp skal måle krefter med Vidar 2 6. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.