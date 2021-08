Gullkampen i OL blir ikke å se på TVNorge

Lørdagens OL-finale i sandvolleyball med Anders Mol og Christian Sørum sendes bare på strømmetjenesten discovery+ i Norge.

Anders Mol og Christian Sørum kan ta gull i OL lørdag. Det vises ikke på lineær TV i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Kampen starter 04.30 norsk tid. Det er 11.30 i Tokyo. Det er kommet reaksjoner på prioriteringene av TV-sendingene tidligere i OL.

– Det er ingen planlagte endringer i vårt sendeskjema for de neste dagene. Det betyr at både håndball og friidrett går på TVNorge og også vil være tilgjengelig på discovery+, mens sandvolleyball fortsetter kun på discovery+, skriver Martin Hinsch i Discovery i en epost til NTB.

– Discovery+ er gratis for alle nye brukere under OL, og vi kommer også til å legge ut opptak av de viktigste norske høydepunktene uten å avsløre resultatet for dem som ikke har anledning til å være våkne om natten.

Medietilsynet mener Discovery ikke bryter loven ved å sende deler av OL-programmet direkte på strømmetjenesten discovery+, som alle som ønsker kan følge gratis ved å registrere seg.

Kravene er at minst 90 prosent av alle nordmenn skal kunne motta direktesendingene samt at tilgangen ikke koster mer enn for eksempel en ordinær grunnpakke.

– Så lenge disse kravene er oppfylt er det opp til kringkasteren selv å velge om begivenheten skal formidles via kringkasterens strømmetjeneste eller sendes på en tradisjonell TV-kanal, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding