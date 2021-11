Ruud kom til kort i semifinalen: Fikk skryt av verdenstoeren

(Casper Ruud – Daniil Medvedev 4–6, 2–6) Casper Ruud (22) kjempet tappert, men måtte til slutt gi tapt mot Daniil Medvedev (25) i semifinalen i ATP-sluttspillet.

SLÅTT UT: Casper Ruud.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det var en strålende kamp. Av det jeg har sett av Casper i år, så er han virkelig en av de smarteste på touren. Før hardcourt-sesongen startet snakket alle om ham som en grusspesialist, men han er her i semifinalen i ATP-sluttspillet for første gang. Jeg tapte alle kampene i gruppespillet første gang jeg var her. Det var en tøff kamp, uavhengig av resultatet, sier Medvedev i et intervju fra indre bane vist på Discovery+.

Medvedev spilte imponerende i egen serve og fikk aldri noen breakballer mot seg i løpet av kampen. Medvedev spilte seg på sin side frem til flere breakballer i begge sett og vant kampen 6–4, 6–2.

KLAR FOR FINALEN: Daniil Medvedev.

Tap mot Novak Djokovic, men seirer mot Cameron Norrie og Andrej Rubljov gjorde at Casper Ruud ble nummer to i den grønne gruppen i ATP-sluttspillet og dermed tok seg til semifinalen i Torino.

Der ventet karrierens største kamp, med verdenstoer og US Open-vinner Daniil Medvedev på motsatt side av nettet.

I det første settet fikk Medvedev tidlig overtaket etter å ha brutt Ruuds andre servegame, blant annet på grunn av to dobbeltfeil fra nordmannen. Det ble også det eneste servebruddet i settet, og russeren tok dermed settet 6–4.

Også i det andre settet var det Medvedev som tok sjansen først og brøt Ruuds serve til 3–2-ledelse. Ruud var dermed mer eller mindre avhengig av å vinne sitt neste servegame, men på en breakball til Medvedev valgte Ruud å utfordre linjedommerens avgjørelse. Hawk-Eye-systemet viste at ballen var inne og dermed gikk Medvedev opp til 5–2 og servet seg til finalen i neste game.

Ruud har skrevet norsk tennishistorie gang på gang de siste årene. I 2020 ble han den første nordmannen som vant en turnering på ATP-touren, og i år har det blitt hele fem turneringsseirer. Før ATP-sluttspillet er det kun to andre spillere som har vunnet fem turneringer denne sesongen – verdensener Novak Djokovic og OL-vinner Alexander Zverev.

De fem turneringsseirene og gjennomgående meget bra spill i Masters 1000-turneringene, har ført Ruud inn topp ti i verden som første nordmann. Han er i skrivende stund rangert som nummer åtte i verden.

Ved å ta seg til ATP-sluttspillet, hvor de åtte beste spillerne gjennom sesongen får delta, ble Ruud den første nordmannen til å spille i turneringen. Sluttspillet ble for første gang arrangert i 1970, og Ruud er følgelig den eneste nordmannen som har vunnet en kamp i sluttspillet og tatt seg videre fra gruppespillet.

For turneringen i Torino tar Ruud med seg 400 ATP-poeng og drøyt 4,5 millioner norske kroner.

Fakta Slik spilles ATP-sluttspillet Kun åtte av verdens beste spillere får delta, og de åtte spillerne deles inn i to grupper på fire spillere. Ruud havnet først i grønn gruppe med Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rubljov, mens Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini og Hubert Hurkacz var gruppe rød. Både Berrettini og Tsitsipas har siden trukket seg, og blitt erstattet av henholdsvis Jannik Sinner og Cameron Norrie. I gruppespillet spiller spillerne mot de andre spillerne i gruppespillet, totalt tre kamper hver. Ut ifra det dannes det en tabell, hvor de to beste går videre til semifinalene. Stillingen i gruppespillet regnes ut ifra hvor mange kamper man har vunnet. Fra gruppe grønn gikk Djokovic og Ruud videre, mens Medvedev og Zverev gikk videre fra rød gruppe. I de to semifinalene møter vinnerne i gruppe grønn toeren i gruppe rød, mens vinneren i gruppe rød møter toeren i gruppe grønn. Alle kampene spilles best av tre sett. I gruppespillet gir hver seier 200 ATP-poeng, mens det er 400 poeng for seier i semifinalen og 500 poeng for finaleseier.

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han få 1500 ATP-poeng.

Det vil også gi god uttelling i form av premiepenger. Bare for å delta får spillerne 173.000 amerikanske dollar, rett i overkant av 1,5 millioner norske kroner. Spillerne vil få samme sum for hver seier i gruppespillet, 530.000 amerikanske dollar (4,67 millioner norske kroner) for seier i semifinalen og 1,094 millioner amerikanske dollar for finaleseier (9,64 millioner norske kroner).

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han totalt få 2,32 millioner amerikanske dollar – like i overkant av 20 millioner norske kroner. Les mer

PS! ATP-sluttspillet kan du se på Discovery+.