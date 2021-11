Østberg får gå verdenscuprenn igjen: – Spent på om jeg fortsatt synes det er gøy

Ingvild Flugstad Østberg (30) har ikke gått skirenn siden mars 2020. Men nå er hun klar.

– Jeg gleder meg! Jeg vet det blir hardt, for jeg har gått noen skirenn før. Så er jeg spent på om jeg fortsatt synes det er gøy. Jeg har litt nerver når det gjelder akkurat det. Men jeg er veldig glad for å kunne være med de andre igjen, sier Østberg til VG.

Hun var ute hele forrige sesong på grunn av en startnekt siden kravene i helseattesten ikke var oppfylt. Men nå melder skiforbundet at hun får gå verdenscup igjen.

Østberg har tidligere forklart at det er balansen mellom trening, hvile og ernæring som årsaken til at hun ikke har konkurrert.

LANGRENNSLØPER: Ingvild Flugstad Østberg.

– OL har føltes langt unna

– Det har vært krevende, og ikke bare oppturer for å si det sånn. Jeg skulle ønske at jeg hadde klart å snu ting før. Det har vært en prosess, og jeg har hatt veldig gode folk rundt meg, sier Østberg og ramser opp:

– Trenere, leger, ernæringsfysiologer og psykiater. Jeg har fått hjelp til det å spise nok og riktig. Det har vært mange mentale utfordringer samtidig som jeg det ha vært viktig for meg å prøve å ha det bra til tross for at ting har vært «dritt».

Det er bare tre måneder til OL i Beijing. Østberg var med å ta stafettgull i lekene i Sør-Korea for snart fire år siden. Hun tok OL-gull på lagsprinten med Marit Bjørgen i 2014. Da tok hun individuelt sølv på sprinten.

– Det er en kort sesong, og de første OL-uttakene kommer tidlig. OL for min del har føltes langt unna. Skulle jeg komme dit, så reiser jeg ikke med et mål om bare å være med, men for meg er det et godt stykke frem til at jeg er der, sier 30-åringen.

TILBAKE: Ingvild Flugstad Østberg var hjertelig til stede på et Therese Johaug-arrangement, sammen med Heidi Weng (t.v.) og Marit Bjørgen, i Holmenkollen i september.

Østbergs siste renn i verdenscupen var en 5. plass på 10 kilometer og seier på stafett i Lahti i mars 2020.

– Jeg legger listen lavt når det kommer til forventningene. Det er vanskelig å vite hvor jeg kan være. Det er usannsynlig å tenke at jeg skal være der jeg har vært på mitt beste. Det er mye å komme inn igjen i, sier Østberg.

Hun har ikke fått trene med landslaget denne høsten. Østberg sier til NTB at hun har erkjent at det ikke var mulig å komme tilbake underveis, men sier motivasjonen har vært der hele veien.

– Jeg har fått noen slag i trynet, og det har ikke bare vært enkelt. Men jeg har hele tiden hatt motivasjon og hatt bra folk rundt meg, sier Østberg til NRK.

I august uttalte langrennssjef Espen Bjervig følgende til VG:

– Helsesituasjonen til Ingvild er ikke bra nok for Toppidrettsveka eller høydeopphold i Italia. Hun får kontinuerlig oppfølging av helseteamet vårt og Olympiatoppen, sa Bjervig.

30-åringen kalte inn til pressekonferanse på Beitostølen i november 2019 og sa hun ikke fikk gå skirenn på grunn av en startnekt. Deretter gikk hun både Tour de Ski og Ski Tour.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Derfor er det beste for meg å stå over skirenn. Jeg har trent veldig bra og gledet meg. Jeg har vært frisk, skadefri og i god form. Jeg skulle helst startet, sa Østberg da.

I fjor sommer fikk Østberg sitt andre tretthetsbrudd i samme hæl i løpet av bare tre måneder.

– En veldig kjedelig situasjon. Nå må jeg bare forholde meg til at det er slik, sa hun til VG og kalte tretthetsbruddet for «den siste type skade jeg vil ha» den gang.

30-åringen fra Gjøvik hadde et enormt VM i Seefeld i 2019. Hun tok fem medaljer på fem renn, tre sølv og to bronse.

Langrennssesongen starter med nasjonal åpningshelg på Beitostølen 19. november. Den går uten Østberg. Deretter starter verdenscupen i Ruka i Finland 26. november, hvor hun etter planen skal gå.

