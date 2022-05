Poengdeling for Vidar 2 og Madla 4

Vidar 2 og Madla 4 delte poengene på Kaph-banen Lassa i G19 3. divisjon. Det stoppet seiersrekken til Vidar 2, som hadde vunnet de siste fire kampene.

Publisert: Publisert: I går 22:42

Judson de Souza Torquato sendte Madla 4 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutter. Trym Aleksander Ersdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen.

Poengdeling

Noen minutter etter hvilen hadde Vidar 2 uflaks og satt ballen i eget nett. Rodrigo Cabello Lopez sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter etter sidebytte. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Topper tabellen

Lopez (Vidar 2 G19) og Filip Tomasz Wroblewicz (Madla 4 G19) fikk begge gult kort.

Etter mandagens kamp ligger Vidar 2 på førsteplass på tabellen med 14 poeng, mens Madla 4 er på fjerdeplass med sju poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Madla 4 møter Sunde 6. juni, mens Vidar 2 spiller neste kamp mot Havørn 13. juni.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

Se alt → Finn ditt lag eller turnering 🔍 presentert i samarbeid med