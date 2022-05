Sykkeltalentet vurderte å legge opp da han fikk drømmemuligheten spolert

Eirik Lunder har lagt bak seg noen tunge måneder med mye usikkerhet.

I januar kjøpte han leilighet og var klar for sitt første sykkeleventyr i utlandet. Men etter drøyt to måneder var oppholdet allerede over. Eirik Lunder (22) rakk bare et par treningsleirer og ett sykkelløp før han flyttet hjem igjen.

