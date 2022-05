Får ny jobb: Landslagssjefen håndplukket Viking-trener

Pål Fjelde er klar for Ståle Solbakkens A-landslag.

Pål Fjelde, t.h., hentes inn i Ståle Solbakkens A-landslag. Her sammen med Morten Jensen og Ole Martin Nesselquist.

Det ble klart tirsdag.

Pål Fjelde hentes inn i A-landslagets analyseteam når Bernardo Cueva forsvinner ut av trenerapparatet.

I en pressemelding fra Norges Fotballforbund sier landslagssjef Ståle Solbakken dette:

– Nå henter vi inn en ung, norsk, ambisiøs trener som skal bidra i analyseteamet sammen med Andrew Findlay. Pål vil i tillegg ha et spesielt ansvar for dødballer. Jeg har stor tro på at Pål er rett mann for oss, og at han kan være med å bidra i flere år fremover. Det ligger en verdi i å utvikle norske trenere, og vi er veldig takknemlig for at Viking legger forholdene til rette for at Pål kan bli med oss, sier Solbakken.

Pål Fjelde avbildet med sin drone under Vikings treningsopphold i Marbella i vinter. Dronen ble brukt til å filme Vikings treninger.

27 år gamle Fjelde kom inn i trenerteamet til Vikings A-lag i august i fjor. Før det var han en del av klubbens akademi.

Han har tidligere spilt i Viking, Bryne, skotske St. Mirren, færøyske Vestur og Staal Jørpeland.

At han nå hentes opp til Norges A-landslag, gleder Viking-ledelsen:

– Vi håper og tror at dette skal styrke oss i Viking på både kort og lang sikt, samt gi Pål verdifull erfaring som han kan dra veksler på i sitt arbeid her i Viking, sier daglig leder Eirik Bjørnø.

– Vi er utrolig stolte over at han får denne sjansen.

Fjelde tiltrer i jobben umiddelbart og blir med på landslagets samling i juni. Men skal også fortsette i sin jobb i Viking.

