Haaland håper på spill i toppkampen – erkjenner skadefrustrasjon

Erling Braut Haaland satser i det lengste på å bli klar til Borussia Dortmunds viktige hjemmekamp mot RB Leipzig lørdag.

Blir det spill på Erling Braut Haaland for Borussia Dortmund lørdag?

Stjernespissen fra Jæren har trøblet med en vond ankel siden Norges 9-0-seier over Armenia tirsdag. Der scoret han to ganger og ble tatt av i pausen etter å ha blitt taklet stygt gjentatte ganger.

Dortmund-trener Marco Rose sa torsdag at Haaland var «svært usikker» til helgens toppoppgjør. Selv krysser 21-åringen fingrene for at det ordner seg.

– Jeg må se an hvordan jeg føler meg i morgen, men håper å kunne spille, sier Haaland i et klubbintervju lagt ut på YouTube.

Han har kun spilt 23 kamper for Borussia Dortmund i 2021/22-sesongen. Flere skadeavbrekk er årsaken til det.

– Det er tøft å ikke kunne bidra, men det er ingenting man kan gjøre med det. Det har vært for mange skader, erkjenner Haaland.

Han har scoret like mange mål som spilte klubbkamper denne sesongen.

Dortmund er nummer to i Bundesliga. Laget er tolv poeng foran fjerdeplasserte RB Leipzig. Kun seier er godt nok om Haaland og co. skal holde liv i håpet om å ta igjen serieleder Bayern München. Seks poeng skiller når sju runder gjenstår.