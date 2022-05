Sandnes Ulf 4 senket av Bore

Sindre Bore scoret det avgjørende målet for Orre 2 i 2-1-seieren over Sandnes Ulf 4 på Orre stadion i 7. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for menn tirsdag.

