TV 2: Fotballspiller Emil Pálsson fikk hjerte­stans igjen

Sarpsborg-spiller Emil Pálsson (28) fikk forrige uke hjertestans igjen. Det forteller han til TV 2.

HJERTET STOPPET: Emil Pálsson forteller at han fikk hjertestans for andre gang på et drøyt halvår forrige uke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er dårlige nyheter. I forrige uke fikk jeg en ny hjertestans på trening da jeg var på Island, sier Pálsson til kanalen.

Pálsson kollapset på banen da han var på utlån til Sogndal i november. Nå forteller han at det samme har skjedd igjen, denne gangen på trening.

Det skjedde tidlig på en individuell fotballtrening hjemme på Island. Pálsson forteller til TV 2 at han husker alt fra hendelsen.

– Jeg hadde trent veldig mye de fire-fem siste månedene, og følte meg veldig bra og følte meg veldig klar for å komme tilbake til Norge og starte med full trening trening. Det var planen, jeg skulle flytte til Norge i dag og starte med full trening med Sarpsborg. Jeg er ekstremt skuffet. Det var noe jeg ikke trodde at skulle skje igjen, sier 28-åringen til kanalen.

Det var under en kamp mot Stjørdals-Blink i høst at islendingen falt om på banen og ble gjenopplivet etter en hjertestans.

UHYGGELIGE BILDER: Emil Pálsson falt om under en kamp i Obos-ligaen i høst. Han ble vellykket gjenopplivet etter en hjertestans.

Livreddende behandling ble iverksatt i løpet av kort tid, Pálsson ble fløyet til Haukeland sykehus i Bergen og var ved bevissthet da han ble transportert bort fra banen.

– Første gangen var jeg veldig glad for at jeg var i live, men denne gangen var det litt mer skuffelse og det ble veldig trist. For jeg var på et så bra sted og klar for å komme tilbake til fotballen, sier Pálsson.

– Det skjedde under oppvarmingen at han fikk en ny hjertestans, og da gikk det ikke mange sekundene før hjertestarteren slo inn og ga han et støt. Han har det greit, men det er et stort slag i trynet, sier Sarpsborg 08s klubblege Chubaka Rubasha til VG og fortsetter:

– Han ringte og sa hva som hadde skjedd forrige uke. Vi får se hva vi lander på, og det er opp til Emil selv. Men han vil nok få sterke anbefalinger om å tenke seg nøye om.

– Hva vil du anbefale han å gjøre?

– Rent medisinsk kan man jo tenke seg til det. Et sted må man kanskje sette ned foten. Det blir nok en ny runde nå, men det som er bra er å se at teknologien fungerer. Hjertestarteren fungerte perfekt, og han kunne i prinsippet begynt å løpe rett etterpå, svarer han.

Rubasha forteller at Pálsson vil forbli i Norge på bestemt tid for å gjøre nye tester av hjertet og diskutere hva som blir veien videre.

– Man må prøve å se hvordan man kan forhindre at det skjer igjen, og så kommer fotball ganske langt bak i køen da, tror jeg, sier legen.

Pálsson var ikke i troppen da Sarpsborg 08 tapte 0–1 borte mot Lillestrøm mandag kveld.