Randaberg møter serie­vinnaren i slutt­spel­finalen: – Kan bli frykteleg jamt

Randaberg volleyball imponerte stort i semifinalen i sluttspelet då Koll blei slått i tre strake kampar. Til helga startar finalane mot serievinnar Tromsø.

Randaberg kunne sleppe jubelen laus då finaleplassen var sikra etter siger mot Koll. No ventar serievinnar Tromsø i finalen.

– Det blir veldig, veldig spennande. Tromsø vann grunnserien rett føre nasa på Koll, medan vi var eit lite hakk bak. Vi tapte for begge i grunnserien, samtidig har vi hatt ei fryktelig god utvikling og er spent på å måle krefter, seier Randaberg-trenar Espen Sørbø.

Finalen spelast som best av fem kampar. Sidan Tromsø vann serien, der Randaberg blei nummer tre, leiar laget frå Nord 1–0 i kampar før finaleoppgjera brakar laus. Det vil seie at Randaberg treng tre sigrar medan Tromsø treng berre to.

Laurdag og søndag går dei to første oppgjera av stabelen på heimebane i Randaberghallen.

God utvikling

– Vi har fokusert på speletypen og har trent litt på det. Det viktigaste for oss er å bygge sjølvtillit og vinnarmentalitet i våre yngre hovud. Samtidig blir det ikkje lett mot Tromsø sjølv om vi vann mot Koll. Det kan bli frykteleg jamt, seier Sørbø.

Randaberg-damene har hatt ei god utvikling på veg mot finalen, og tar med seg sjølvtillit etter oppgjera mot Koll. Samstundes er trenaren førebudd på ein anna type spel mot laget som vann grunnserien.

Han beskriv Tromsø som eit lag som har eit kjapt spel - i motsetning til Koll som er kjent for musklar og slagkraft. Det har gjort at Randaberg må legge om spelet litt for å førebu seg på det raske spelet til tromsøværingane.

– Dei er også veldig gode i mottaksfasen. Vi må ha trua og nøyaktigheit i spelet vårt. Det blir det store. Så må blokkspelet fungere, som kanskje er den største utfordringa med tanke på det hurtige spelet til Tromsø, seier Sørbø.

Ung stall

Trenaren peikar på at Randaberg har ein brei, men ung stall. Det gjer at dei har spelarar på benken som kan vere med å snu kampar.

– Spelarane er unge, villige til å lære og få mentaliteten inn heile vegen. Det ser ut til å bære frukter. Eg sa det i starten av sesongen. Vi har mange unge spelarar som kjem til å funke betre med samspel utover i sesongen. Det er svoltne jenter som jobbar frykteleg bra saman, seier han.

Helga etter heimekampane ventar to oppgjer i Tromsø - dersom Randaberg vinn minst éin av kampane på heimebane. Viss ikkje stikk Tromsø av med sigeren.