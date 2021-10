Solskjær slår tilbake: – Ikke kom med løgner om spillerne eller meg

Ole Gunnar Solskjær (48) møtte pressen før lørdagens møte med Tottenham. Der tok han et oppgjør med mye av det som har blitt skrevet.

IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær etter tapet mot Liverpool.

– Bra, hvorfor skulle det ikke det?

Slik åpnet en smilende Ole Gunnar Solskjær fredagens pressekonferanse da det første spørsmålet var hvordan han har det.

– Det har vært en tøff uke. Vi måtte håndtere resultatet og prestasjonen mot Liverpool, som ikke var bra nok. Vi har hatt en god treningsuke og vi trenger en reaksjon. Det er min jobb å få spillerne til å få hodet på rett plass, sier Solskjær.

Nordmannen har vært i hardt vær denne uken etter det ydmykende 0–5-tapet hjemme mot Liverpool på søndag. Etter kampen har ryktene florert.

– Jeg tror Arteta (Arsenals manager, red.anm.) sa noe om det vi må håndtere som høyprofilerte managere. Det er noe vi har blitt vant til. Jeg er så fokusert som jeg kan være. Jeg leser ikke sosiale medier, men Paul kom til meg og var sint. Vi forventer å bli kritisert. Prestasjonen var ikke god nok og man forventer å høre det fra alle kanter, men vi kan ikke akseptere løgn, sier Solskjær.

– Paul (Pogba) kom til meg og sa hva han publiserte i sosiale medier. Når det er ren løgn må man stå opp og si noe. Alle meninger og rapporter er greit, men ikke kom med løgn om spillerne eller meg, sier Solskjær og sikter til en artikkel i The Sun hvor det ble hevdet at Paul Pogba har et dårlig forhold til Solskjær.

Mandag ble det spekulert i om Solskjær kunne miste jobben allerede denne uken, men i løpet av tirsdag ble det klart at kristiansunderen leder laget mot Tottenham.

– Hvor mye av det som er skrevet er det som er sant? spurte TV 2s reporter.

– Jeg tror jeg nettopp har besvart det. Vi har mye respekt for hverandre i dette miljøet. Noen ganger når vi kommer ut for kritikk så havner man i skyttergraven sammen med lagkameratene sine og det er den reaksjonen jeg har sett denne uken.

VG var på plass utenfor Carrington da det angivelig var møtevirksomhet på Manchester Uniteds treningsanlegg.

Der ble Sir Alex Ferguson observert i bilen på vei hjem tirsdag ettermiddag. Solskjær bekrefter at han snakket med skotten på tirsdag – og tror han kan reise seg slik laget gjorde under Ferguson.

– Jeg har vært gjennom noen veldig tøffe øyeblikk her som spiller og når jeg har vært manager har jeg tålt tilbakeslag. Det har vært to eller tre kriser her siden jeg ble manager, sier han.