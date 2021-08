Falkeid/Skjold/Stegaberg ble ydmyket av Hinna

Ingrid Ådland ledet an med to av målene i 5-0-seieren over Falkeid/Skjold/Stegaberg i 3. divisjon, rogaland i fotball for kvinner søndag.

Lena Soland sendte Hinna i føringen allerede etter ti minutter, og Ådland satte ballen i mål etter 27 minutters spill.

Thea Beate Gjerde la på til 3-0 for Hinna sju minutter etter sidebytte, og fire minutter senere økte Hinna ved Vilde Solberg Andersen. Ådland scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 etter 62 minutter.

Det var Falkeid/Skjold/Stegabergs første tap denne sesongen.

Hinna og Falkeid/Skjold/Stegaberg er nå begge oppe på tre poeng.

Falkeid/Skjold/Stegaberg spiller neste kamp mot Djerv 1919 19. august, og Hinna møter Vidar tre dager senere.

