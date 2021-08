Viking-spillere hentet og holdt opp fansens protest­banner mot Brann og Molde

Viking-spiller Kristoffer Løkberg hentet et av flere protestbanner fra Viking-fansen etter seieren mot Molde og holdt det opp sammen med flere lagkamerater. Nå angrer han.

Flere Viking-spillere holdt opp banneret fra VikingHordene etter kampen mot Molde.

Da Brann-spillerne entret Brann Stadion for oppgjøret mot Sandefjord søndag kveld, ble de møtt med et banner der det sto «SK Skam» og «Vis respekt for klubben». Flere spillere ble buet mot da de ble ropt opp.

Også i Stavanger var det supportere som markerte seg mot skandale-nachspielet i Bergen, og VikingHordene hadde gjennom kampen flere banner med henvisning både til hendelsen i Bergen og til Sarr-saken i Molde, der tidligere Molde-spiller Babacar Sarr til slutt ble frikjent for voldtekt, men dømt til å betale erstatning til en 29 år gammel kvinne. Dommen er anket.

Etter kampen, der Viking slo nettopp Molde 3–2, løp Viking-spiller Kristoffer Løkberg mot tribunen og hentet ned det ene banneret. Sammen med flere lagkamerater holdt de opp banneret sammen mens de sto på gresset og feiret seieren.

Leder for VikingHordene, Roar Åkerlund, sier til VG at banneret var fra fansen.

– Budskapet gir seg selv. Det er egentlig alt jeg har behov for å si. Brann og Molde er to klubber som har vært ute og kjørt med tanke på negativ omtale.

– Ukultur

Åkerlund mener Moldes håndtering av Sarr-saken representerer en ukultur som han mener ikke må få spre seg.

– Molde har konfiskert bannere til bortefans. De har drevet kroppsvisitasjon av bortesupportere. Klubben utnevnte også en spiller som var tiltalt i en voldtektssak som kaptein, og de fristilte ham slik at han kunne rømme landet, sier Åkerlund.

Administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, reagerer på at Viking-spillerne hentet banneret fra fansen og holdt det opp på banen.

– Vi ser jo mange idiotiske bannere rundt omkring på fotballtribuner. Det bør holdes der, og ikke på en fotballbane, sier han til VG søndag kveld.

Ole Erik Stavrum.

Han opplyser at han allerede har vært i kontakt med ledelsen i Viking.

– Begrepet kollektiv hodemist har vel fått mange eksempler den siste uken. Det er en ting vi synes er helt uakseptabelt. Jeg har snakket med Viking om dette, og vi er skjønt enige om at dette er ting som ikke skal foregå og som spillerne ikke skal være med på, sier Stavrum.

– Jeg trodde det var en viss respekt og kollegialitet mellom spillerne, men jeg velger å tro at det var en pinlig miss fra Viking-spillernes side. Viking var også enige i det, sier han.

– Veldig beklagelig

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier at klubben tar avstand fra at spillerne stilte seg bak fansens banner ved at de hentet det ned på banen.

– Dette er selvfølgelig svært beklagelig. Viking som klubb tar avstand fra det. Vi har vært i kontakt med Molde og Stavrum og vil også snakkes i morgen. Vi kommer til å adressere dette til spillerne ved første anledning, sier Bjørnø til VG.

DAGLIG LEDER I VIKING: Eirik Bjørnø.

Viking-spiller Kristoffer Løkberg, sier til VG søndag kveld at han angrer og er lei seg for at han hentet banneret. Han sier han ikke fullt ut hadde sett hva budskapet var.

– Det var et banner jeg trodde var siktet til Molde. Rivalisering og fotballhat er noe helt annet enn hat. Rivalisering håper jeg vi får mer av, så det hadde jeg aldri helt angret på, men at det blir en sjikane støtter jeg ikke, sier Løkberg, som også har snakket med daglig leder Bjørnø om hendelsen søndag kveld.

Løkberg legger til at han «virkelig beklager» hvis enkeltpersoner har blitt støtt.

VG har vært i kontakt med ledelsen i Brann for en kommentar, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Kristoffer Løkberg.

Mistenkt for overgrep

I Bergen ble det natt til onsdag denne uka kjent at tolv spillere hadde tatt seg inn på Brann Stadion for et nachspiel natt til tirsdag. Fredag ble det kjent at én person er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep, mens Brann lørdag informerte om at de ønsket å narkoteste aktuelle spillere.

Det var syv kvinner til stede på nachspielet på Brann Stadion foruten spillerne. Festen på Stadion og alkoholbruken der er brudd på Branns interne regler.

Mannen som er mistenkt for overgrep ble avhørt av politiet søndag og erkjenner ikke skyld.

VG har tidligere vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat som ikke ønsker å uttale seg i saken.

Voldtektssak

Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr (29) ble i 2018 frifunnet for voldtekt, men dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til en 29 år gammel kvinne, for hendelsen som fant sted 14. mai året i forveien. Flertallet i Romsdal tingrett mente det var klar sannsynlighetsovervekt for at senegaleseren voldtok den norske kvinnen, men de mente ikke det var bevist utover enhver rimelig tvil. Beviskravet i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker, og det bidro til at det ikke ble fengselsstraff for Sarr.

Sarr har hele tiden nektet for å ha voldtatt kvinnen.

Molde fikk mye kritikk underveis i prosessen for at Sarr spilte kamper mens han var under etterforskning for overgrep. Blant annet var det flere tilfeller av bannerprotester blant fans i Eliteserien, og Molde fikk også kritikk for at de konfiskerte et protestbanner Lillestrøm-fansen hadde med på Aker stadion.

Dommen i Sarr-saken er anket. Det er nå rundt tre år siden. Ved tre anledninger skulle Sarr ha møtt i lagmannsretten – tiltalt for voldtekt. Senegaleseren forlot Molde i 2019 og har siden den gang oppholdt seg i land uten utleveringsavtale med Norge – som Russland og Saudi-Arabia.