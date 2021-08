Østen Aanestad bøttet inn mål mot Hellvik 2

Varhaug gikk fra 3-5 til 5-5 mot Hellvik 2 i serieåpningen i G13 2. divisjon, rogaland - avdeling 5 tirsdag.

Hellvik 2 tok ledelsen ved nummer ni etter 15 minutter, men Østen Aanestad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 5-5 fem minutter senere. Ett kvarter før sidebytte tok Varhaug ledelsen ved samme spiller, og rett etterpå vartet Varhaug-angriperen opp med hattrick. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-1 til bortelaget.

Sikret poengdeling

André Aukan Ege reduserte for Hellvik 2 åtte minutter ut i andreomgangen, og Timian Wetteland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5 to minutter senere. Vertene økte på nytt da samme mann satte inn 5-5 etter 45 minutters spill, og Ege scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-3 ti minutter senere. Avstanden mellom lagene ble mindre daMatas Mikaulauskas reduserte til 5-5 etter 57 minutter, og Aanestad utlignet da han satte inn 5-5.

