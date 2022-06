– Vi har fått oss en advarende pekefinger

Viking-trener Morten Jensen har fått god tid til å evaluere de 11 første seriekampene. Før søndagens kamp mot Sandefjord mener han Viking er i en kjempeposisjon.

Viking tok bare to poeng på sine tre siste kamper før ferien. Men etter en tidlig sommerferie er både spillere og trenere klare for å ta fatt på jobben som skal til for å holde følge i gullkampen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden