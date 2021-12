Jakob og Filip Ingebrigtsen før EM i terrengløp: – Det blir ein mental prøvelse

Jakob Ingebrigtsen er endeleg senior og skal kjempe om sitt første senior-gull i EM i terrengløp i morgon. Dagen før dagen spår han seg sjølv som vinnar av løpet.

Jakob, Gjert og Filip Ingebrigtsen er på plass i Dublin for EM i terrengløp.

Søndag går starten på det ti kilometer lange europamesterskapet i terrengløp. Etter fire gull på fire forsøk i U20-klassa, får Jakob Ingebrigtsen endeleg lov til å stille i seniorklassa under EM i terrengløp i Dublin.

Der får han hard konkurranse, både frå utanlandske utøvarar, men også frå sine landsmenn. Bror Filip tok EM-gull i seniorklassa i 2018. Zerei Kbrom Mezngi frå Stavagner og Spirit har hatt ein meget god sesong, og levert sterke resultat både på halvmaraton og ti kilometer gateløp. Narve Gilje Nordås fekk sin OL-debut på 5000 meter i Tokyo, og kan også vere med å kjempe om medaljane.

Aftenbladet møter Jakob, Filip og Narve Gilje Nordås på hotellet i Dublin laurdag ettermiddag. Stemninga er god, og dei tre Sandnes-løparane er klare til dyst. Men løypa har dei enno ikkje sprunge.

Jakob Ingebrigtsen har fire strake gull i ungdomsklassa i EM i terrengløp, og kan søndag ta sitt første gull i seniorklassa.

– Vi skal jo springe den nesten sju gongar i morgon, så eg håpar det held. I terrengløp er det ikkje så mange som har problem med å finne vegen. Er det ein bakke, tilpassar vi det etter behov. Det er meir for nysgjerrigheiten sin del at ein sjekkar løypa, eller at ein er så nervøs at ein treng å roe ned nervane, seier Jakob.

Startsletta på stadion er stor, men blir smalare etter om lag hundre meter. Det blir blir viktig å få ein god start, slik at ein får ønska posisjon når løypa blir smalare.

– Noko heilt anna enn vi vanlegvis spring

Arenaen, som ligg i utkanten av Dublin, er kompakt, og løparane passerer samme punkt fleire gongar. Underlaget er stort sett gras, og med litt nedbør og fuktig luft, ventar nokre gjørmete kilometer for utøvarane.

– EM i terrengløp passar eigentleg ganske godt med treninga vi gjer. Vi trenar mykje mengde, og spring den distansen vi skal springe i morgon fleire gongar om dagen. Men i terrengløp er det mykje fram og tilbake. Plutseleg kjem det ein stokk, noko høy og sørpe. Mykje som kan vere slitsomt for oss som elles er travarar på bana, seier Jakob.

Seniorherrane spring ti kilometer - først éi runde som er ein kilometer lang, deretter ventar seks runder på halvanna kilometer. Løypa inneheld mange svingar og nokre tekniske parti. Det er med andre ord lurt å ha lagt bak seg trening i terreng.

Spesielt éin sving kan bli utslagsgjevande. Etter om lag 500 meter kjem utøvarane i høg fart og skal runde ein 90-graderssving. Der hadde gjørma alt lagt seg laurdag, og med mange heat og løparar som skal passere søndag, blir nok svingen endå glattare. Det kjem til å bli kamp om dei beste posisjonane. Dei som kjem best ut av svingen, kan sette fart opp mot løypas høgaste punkt.

Laurdag testa dei fleste utøvarane løypa. Fleire sleit med balansen gjennom den krappe og gjørmete 90-graderssvingen.

– Dette er noko heilt anna enn det vi vanlegvis spring. Det er ein mental greie, og er ikkje det kjekkaste vi gjer. Det er ein mental prøvelse meir enn fysisk. Du veit kor tungt det blir, det er langt, det er litt utanfor det vi driv med. Det er lenge med vondt. Det er for å pushe oss mentalt, seier Filip Ingebrigtsen.

Spår Jakob på topp

Når Narve, Filip og Jakob blir bede om å spå sine eigne plasseringar i løpet i morgon, spår alle Jakob som vinnar.

Narve har følgjande liste: Jakob nr. 1, Zerei nr. 3, Filip nr. 14 og seg sjølv som nr 18. Filip trur at Jakob tar gull, Narve blir nummer ni, Zerei nummer 16 og han sjølv topp tjue. Jakob spår seg sjølv som vinnar med Narve på åttandeplass, Filip på niande og Zerei på trettande.

I tillegg til individuelle medaljar, skal nasjonane kjempe om medaljar i lagkonkurransen. Dei tre beste utøvarane frå kvar nasjon blir tellande i lagkonkurransen. Landet som har lågast samla plassiffer på sine tre beste utøvarar tar gull.

Nettopp fordi EM i terrengløp også har ein lagkonkurranse, syns brødrene Ingebrigtsen det er ekstra artig å stille til start.

Viss spådommane til Jakob, Filip og Narve er riktige, kjem Norge til å havne høgt oppe i lagkonkurransen.

Kan kjempe om medalje i lagkonkurransen

– Lagaspektet ved EM er veldig kjekt. Vi driv med ein veldig individuell idrett, så å få inn lagkonkurransen er spesielt. Då kan ein kjempe om lagmedaljar i tillegg til individuelle medaljar, seier Filip.

– Vi må nok seie at vi har hatt laget mykje i bakhovudet når vi stiller opp her. Hadde nokon falle av, trur eg ikkje resten hadde vore så interessert i å legge ned like mykje arbeid, seier Jakob.

Norge si beste plassering i lagkonkurransen for menn senior er ein 6. plass. Den kan fort ryke i morgon.

– Det er stor sjanse for at vi kan forbetre den. Men det krever at fleire leverer. Det er alltid noko som har dagen, og nokon som ikkje har. Det er tøft. Det er mange store land som stiller gode lag, og som har ei anne breidde enn Norge. Så på papiret skal vi ikkje blande oss inn topp tre, seier Filip.

Men i praksis har Norge gode medaljesjansar. Svaret får vi søndag - starten går 14.13 norsk tid.