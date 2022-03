Dortmund-direktøren: – Ingen bud på Haaland ennå

Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke sier at han ennå ikke vet konkret om Erling Braut Haaland har tenkt å forlate klubben til sommeren.

Erling Braut Haaland dominerte for Norge mot Armenia og scoret to ganger i tirsdagens landskamp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-DPA

Det forteller Watzke i et intervju med avisen Bild, ifølge DPA. Han utelukker ikke at Haaland blir i Dortmund, men sier følgende:

– Vi vet at vi ikke kan konkurrere økonomisk om Manchester City skulle komme på banen.

Enn så lenge har ingen klubber kontaktet Dortmund om Haaland, som sies å ha en utkjøpsklausul på 718 millioner kroner. Markedsverdien hans vurderes til omtrent det dobbelte, blant andre av overgangsspesialisten Transfermarkt.

– Vi har foreløpig ikke fått vite noe konkret fra spilleren selv, og det er heller ingen som er kommet til oss, sier Watzke.

Erstatning

Dortmunds administrerende direktør føler seg uansett trygg på at det skal være mulig å erstatte den norske stjernespissen.

– Om Haaland drar, finner vi et nytt talent og utvikler en stjerne. Det vil også være bra for Bundesliga.

Haalands markedsverdi ble neppe mindre av showet han holdt for Norge mot Armenia tirsdag. Kraftspissen herjet med motstanderen og scoret to ganger på den omgangen han spilte.

I løpet av samlingen uttalte ikke jærbuen seg til pressen en eneste gang. Han ble skjermet av landslagsledelsen for å få ro til å tenke over sitt framtidsvalg.

Tvitret

Etter 9-0 over Armenia klarte han imidlertid ikke å dy seg fra å komme med et stikk til sine kritikere:

– Et råd jeg fikk fra en bonde for et par år siden: Snakk med føttene, så går gjerne alt annet bra. Ok, sa jeg og gikk, skrev Haaland på Twitter.

Real Madrid og Manchester City nevnes hyppigst som aktuelt neste stoppested for Haaland.