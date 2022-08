City-stjerne advarer Haaland: – Må bare le av det

MANCHESTER (VG) Nærmest alt Erling Braut Haaland foretar seg i sitt nye liv i England kommer til å bli diskutert, ifølge 22-åringens nye lagkamerater.

PROFILER: Erling Braut Haaland og Jack Grealish trener foran Premier League-starten mot West Ham.

Forrige sommer kjøpte Manchester City den engelske landslagsspilleren Jack Grealish fra Aston Villa for nesten 1,2 milliarder kroner.

26-åringens karriere har vært fulgt av kontroversielle episoder som har blitt omtalt og debattert av klubbledere, supportere og eksperter. Senest i sommer fikk Grealish kritikk for å ha brukt deler av ferien til å feste i Las Vegas og på den spanske ferieøya Ibiza.

I forbindelse med oppkjøringen til den kommende Premier League-sesongen pratet Haalands nye lagkamerat med VG og andre medier til stede på treningsleiren i USA.

Grealish mener nordmannen må være forberedt på at livet hans vil bli omdiskutert som stjerne i en av verdens største klubber.

Han betegner det som en uunngåelig skjebne Haaland må leve med.

– Folk vil egentlig ikke se at du trener hardt etter en sesong. De vil se alt det kontroversielle. Man må bare le av det, må man ikke? Dere må fortelle meg hvorfor det er sånn. Jeg har forsøkt å bli vant til det. Det var vanskelig i starten av karrieren min. Andre vil oppleve det samme. Erling vil også oppleve det, sier Manchester City-profilen.

Grealish og Haaland har umiddelbart fått god kjemi, noe VG bevitnet mot Bayern München:

Grealish har flere ganger tidligere i karrieren blitt irettesatt – blant annet for festing. Det skjedde også som Manchester City-spiller rundt juletider i fjor. Da ble venstrekanten og lagkamerat Phil Foden (22) ekskludert fra kamptroppen av trener Pep Guardiola (51).

– Jeg følger nøye med på oppførselen (til spillerne) både på og utenfor banen. Når oppførselen utenfor banen ikke er ordentlig, vil de ikke spille. De må være fokuserte hele tiden, har Guardiola advart overfor BBC.

Grealish mener på sin side at han får mer kritikk enn andre.

– Jeg koste meg selvfølgelig på ferie etter at vi vant ligaen. Men jeg har sett massevis av andre spillere dra til Ibiza og Las Vegas, men ingen av dem fikk i nærheten av den samme reaksjonen som jeg gjorde.

– Jeg var også bortreist med kjæresten min og jobbet hardt for å være i form. Jeg fikk faktisk høre det mye av guttene på laget, at jeg la ut så mange treningsbilder på Instagram. Men når jeg gjør noe, om det er festing eller hva som helst, blir det diskutert oftere enn det andre opplever.

NYE LAGKAMERATER: Venstre kant Jack Grealish og spydspiss Erling Braut Haaland er to viktige brikker i City-angrepet.

Haaland har allerede opplevd å bli snikfotografert under en shoppingtur for deretter å se omstridte The Sun publisere bildet og hele innholdet i handlevognen i avisen.

Grealish omtaler spissen som en herlig fyr, som må være forberedt på realitetene i den engelske kulturen.

– Det vil være store forventninger til ham. Det er en del av det. Nå til dags er det noe du må håndtere. Hvis han bommer på en sjanse, vil folk alltid ha noe å si om det.

– Er nøkkelen å fortsette å smile?

– Du må jo bare gjøre det. Ikke sant?

Det er noe Haaland støtter. Jærbuens hovedmål med å spille fotball, er «å ha det kjekt».

– Vi har god kjemi, og jeg liker «viben» rundt ham. Det kommer til å bli moro, sier Haaland om samspillet med Grealish.

STJERNE: Braut Haaland får stor oppmerksomhet overalt.

Høyre back Kyle Walker har bidratt til å vinne samtlige av Manchester Citys fire Premier League-titler de fem siste årene. Den 31 år gamle landslagsspilleren har en lang karriere bak seg i søkelyset.

– Det er vanskelig. Vi opplever alle ting i privatlivene våre som blir forstyrret. Vi må prøve å sørge for at vi er rollemodeller. Ikke bare på banen når kameraene er på oss, men også utenfor. Det er viktig at vi setter gode eksempler for måten vi oppfører oss på, sier Walker til VG på spørsmål om hvordan det er å leve som Premier League-stjerne med alt det innebærer.

PROFIL: Kevin De Bruyne har også en lang karriere bak seg.

Kevin De Bruyne (31), en av verdens aller beste spillere, debuterte i den belgiske toppdivisjonen som 17-åring. Midtbanestjernen har levd hele sitt voksne liv som kjent fotballspiller.

I intervju med VG sier De Bruyne at han ikke vet hvordan det er å være anonym.

– Jeg har vært fotballspiller i 14–15 år nå. Det er dette livet jeg lever. Noen ganger har det sine fordeler, andre ganger sine ulemper. Men jeg har det fint. Jeg har klart å holde privatlivet mitt ganske privat. Det kommer litt an på hva du gjør selv, mener De Bruyne.

For Erling Braut Haaland handler det først og fremst om å levere på banen, og det starter med Premier League-debuten mot West Ham på London Stadium søndag klokken 17.30.

