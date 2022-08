En kebab i Sandnes ble star­ten på Vik­ings sup­porter-eventyr

Fra å være et glissent og tamt skue, har Vikings ivrigste supporterskare utviklet seg til å bli en mektig opplevelse med over 1000 syngende fans på Felt O. Her er historien om den ekstreme forvandlingen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden