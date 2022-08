Åpenhjertig Lode forteller om tung tid og utfrysing i Tyskland – åpner for Bodø/Glimt-retur

ZAGREB (VG) Det han mener var konstant press om å finne seg en ny klubb, null spilletid og kyniske grep for å fryse ham ut av Schalke, gikk hardt utover selvtilliten til Marius Lode (29).

NEDE FOR TELLING: Marius Lode fikk seg en knekk i Schalke 04. Nå kan han være aktuell for en retur til Bodø/Glimt.

– Jeg føler at jeg begynte i motbakke, sier Marius Lode til VG.

For etter at kontrakten hans med Bodø/Glimt gikk ut ved nyttår skulle han gå løs på sitt første utenlandsopphold i gigantklubben Schalke 04, som kjempet om opprykk til Bundesliga.

Det gikk imidlertid ikke som 29-åringen hadde håpet – og etter hvert utviklet det seg til å bli et mareritt.

– Du føler deg bare dårlig i fotball når det blir sånn. Du kjenner at selvtilliten din forsvinner og at uansett hvor hardt og godt du trener, så har de ikke tenkt å se på det eller gi det en sjanse. Du er egentlig bare glemt for dem. Det er nesten så treneren bare sier «ha det» hver dag, fordi han forventer at du bare skal forsvinne, sier Lode.

VG har henvendt seg til Schalke 04 for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

ALVORSPRAT: Marius Lode diskuterer med Kjetil Knutsen etter bortekampen mot Strømsgodset i Drammen i oktober 2021.

Da jærbuen kom til klubben var klubben under ledelse av den greske manageren Dimitrios Grammozis. Sviktende resultater gjorde at treneren hadde kniven på strupen, noe som gjorde det vanskelig å implementere nye spillere når hver kamp måtte vinnes for at han skulle unngå sparken.

Til slutt måtte Grammozis gå, og da kom Mike Büskens opp fra ungdoms- og reservelaget for å lede laget midlertidig. Han ønsket å gi ungguttene han hadde jobbet med sjansen, mens Lode ble sittende på benken.

Men så spilte han seg inn på laget. Da Lode leverte to målgivende pasninger i 2–1-seieren mot Hannover, så det lyst ut. Han fortsette å spille, først én kamp, så en til. Men før den tredje strake starten, gikk det galt: Han testet positivt på coronaviruset.

– Etter at jeg kom tilbake ble jeg bare møtt med en kald skulder og fikk ikke spille ett minutt igjen etterpå, hevder han – og fortsetter:

– Jeg prøvde å snakke med dem og spørre hva som var greia. Da lagkamerater og andre folk spurte hvorfor jeg ikke fikk spille, visste jeg ikke helt hva jeg skulle si. Jeg ble veldig rådvill. Når man havner i en sånn situasjon så mister man selvtilliten. Der kunne jeg kanskje klart å pushe meg selv på et høyere nivå, men jeg slet litt med nye folk og ny kultur.

I pressemeldingen da det ble kjent at partene hadde terminert kontrakten, uttalte klubbens sportsdirektør Rouven Schröder at «ingen av partene var fornøyd med situasjonen, og derfor bestemte vi oss for å terminere kontrakten. Det er en god businessavgjørelse for oss, og Marius er fri til å finne nye utfordringer».

I TYSKLAND: Marius Lode kunne støtte seg på bergenseren Andreas Vindheim, som tilbrakte det siste halvåret av forrige sesong på lån i Schalke 04.

Etter hvert ble tyskerne mer og mer desperate, ifølge nordmannen. De skal ha ønsket å kvitte seg med Lode for å kutte kostnader.

– Da oppkjøringen begynte fikk jeg beskjed om at de hadde hentet opp to unggutter som kom til å spille mye i Bundesliga. I tillegg skulle de hente inn en forsvarssjef, så jeg kunne egentlig bare finne meg en ny klubb. De presset på veldig nesten hver dag, annenhver dag, og spurte om jeg hadde funnet meg en ny klubb, sier Lode.

– De første fire-fem ukene etter ferien var de veldig hyggelige. De smiler jo og alt sånt, men det føles veldig falskt når du vet hva utgangspunktet deres er. De prøver nesten bare å holde oppe en liten fasade for å være høflige, for du vet hva de egentlig vil og tenker om deg, mener han.

– På en trening var det meg og to andre som de også ville ha ut av klubben, som kun fikk være med på oppvarming og «possession», og deretter var det rett av banen for å jobbe med fysisk trener. De prøvde å sette inn nådestøtet på meg for å få meg til å mistrives. De sa at jeg måtte finne meg en ny klubb, og at jeg ikke kunne holde på sånn her, hevder 29-åringen.

– Da jeg til slutt kom og tilbød dem å terminere avtalen, så var de ikke så interessert siden jeg krevde sluttpakke. Det kunne vært en løsning å gå på lån rundt omkring, men for meg handler det litt om tilhørighet. Man vet aldri om man kommer til å trives, og så er man heller ikke den klubbens eiendom, som gjør det veldig lett å ofre deg. Til slutt gikk de med på terminering med sluttpakke, og da står jeg fritt til å velge klubber og forme min egen fremtid.

KONGE PÅ SAN SIRO: I 2020 ble Marius Lode trukket frem som en av Bodø/Glimts beste spillere av Milan-sjefen Stefano Pioli. Den andre som ble trukket frem var Jens Petter Hauge, som ble kjøpt av Milan kort tid etterpå.

Han sier at «det er kjipt å ikke lykkes når man får sjansen til å prøve noe nytt». Samtidig har han registrert at det har vært mange meninger rundt klubbvalget hans. Glimt-trener Kjetil Knutsen var blant de som mente at Lode hadde gjort et feil valg.

– Jeg kan si at jeg aldri gikk etter pengene. Da hadde jeg aldri gått til Schalke, for det var klubber som hadde to og tre ganger så høye tilbud, men det var ikke det jeg hadde lyst til på det tidspunktet. Til syvende sist handler det om å oppleve ting. Det fikk jeg på mange måter i Schalke med opprykk og å spille foran 60 000 supportere på hjemmebane, men man blir målt på spilletid og hva man gjør, og der har det ikke vært all verden.

STARTET I BRYNE: Marius Lode startet seniorkarrieren sin i Bryne. Nå er han tilbake i Norge og Rogaland, hvor han har holdt formen gjennom treninger med Bryne og Sandnes Ulf.

Når Lode nå står overfor et nytt veivalg i karrieren, føler han at det er ekstra avgjørende at han tar et riktig valg. Han beskriver seg selv som en «late bloomer», men i en alder av 29 år er han nødt til å treffe blink.

– Det er vanskelig. Jeg føler meg ikke urettferdig behandlet, jeg vil ikke dra det så langt, men jeg synes det er synd at jeg aldri fikk sjansen til å vise hva jeg var god for. Jeg føler ikke at nivået var så forbanna høyt. Det føler jeg vi har vist litt med Glimt ute i Europa også, sier han – og fortsetter:

– Nå har det vært veldig mye fokus på at spillerne som kommer fra Glimt ikke er gode nok. Det er selvfølgelig synd at det blir sånn. Jeg kan ikke bare si at det er tilfeldig når det er så mange forskjellige eksempler, men samtidig mener jeg at det alltid er flere sider av en sak og at det ikke er så svart-hvitt som det er.

GLIMT-PROFILER: Marius Lode på oppvarming med landslaget sammen med lagkameratene Patrick Berg (i midten) og Fredrik Bjørkan (til høyre), som nå spiller i henholdsvis Lens og Hertha Berlin. De to øvrige er Feyenoord-lagkompisene Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes (sistnevnte er nå på vei til Benfica).

Han bekrefter at det er dialog med Bodø/Glimt om en retur til Norge, i tillegg til at han har stående tilbud fra engelske Championship, den nederlandske æresdivisjonen og andre ligaer i blant annet Tyskland, Sveits og Østerrike.

– Lysten til å fortsatt prøve noe i utlandet er der fortsatt for min egen del, og å vise at jeg har noe der å gjøre, men samtidig for opplevelsenes del å bli værende i utlandet.

– Men Champions League med Bodø/Glimt er vel også fristende?

– Det er veldig fristende å være med på et sånt eventyr. Det er jo egentlig en historie uten sidestykke. Det er et unikt eventyr å få være med på i Bodø nå. Den enorme gulroten med Champions League, eventuelt Europa League, er historisk for Bodø/Glimt. Det er ikke lett å vite hva som er rett for meg og min karriere. Jeg vet at jeg passer bra inn i systemet og kollektivet i Bodø, og for min del blir det helt essensielt i det neste steget mitt, at jeg kan spille fotball igjen på en fast basis.

I ZAGREB: Ulrik Saltnes, Runar Espejord og de andre Glimt-spillerne fikk testet ut gressmatten på Stadion Maksimir dagen før skjebnekampen mot Dinamo Zagreb.

Han har nemlig klokkertro på at Bodø/Glimt forsvarer 1–0-seieren fra Aspmyra, slår ut Dinamo Zagreb og kvalifiserer seg til Europas aller gjeveste turnering.

– Jeg har veldig troen. I den første kampen så man at de har mange gode enkeltspillere, men jeg tror kollektivet til Bodø/Glimt i en kamp som i morgen, vil trumfe det. De har opplevd å spille på en stor stadion med mye trøkk tidligere, som da de møtte et veldig fiendtlig publikum, så det blir ikke noe nytt for dem. Generelt tror jeg de har kvalitetene til å ta de både i åpent spill, men også kontringer. Det er Dinamo Zagreb som må få frem, sier Lode – og legger til:

– Én ting er sikkert: Jeg tror det blir en «jæklig» artig opplevelse. Det er gøy at det er så mange som avskriver Bodø/Glimt etter «bare» 1–0 hjemme. Sånn føler jeg at Norges befolkning, men også Dinamo Zagreb, tenker. De lar seg på en måte overraske hele veien, sier han – før han tillater seg å drømme litt.

– Tenk å få se Mbappé, Salah eller van Dijk i Bodø ...

– Van Dijk har jo vært i Bodø før!

– Ja, men vi får satse på at han ikke får en like artig opplevelse da som i et bryllup, sier Lode, og sikter til at Liverpool-stopperen var gjest i bryllupet til tidligere Celtic-lagkamerat Stefan Johansen i 2017.

Kampen mellom Dinamo Zagreb og Bodø/Glimt spilles på Stadion Maksimir klokken 21.00 onsdag kveld og vises på TV 2 og TV 2 Play.