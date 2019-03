«Kollen-dronningen» gjorde det igjen: – Magisk atmosfære

HOLMENKOLLEN: Én uke etter VM i Østersund har verdenseliten i skiskyting flyttet seg sørvest til Oslo og Holmenkollen.

De norske greide ikke å melde seg på i pallkampen på hjemmebane, da Marte Olsbu Røiseland ble best av de norske. Både hun og Tiril Eckhoff bommet én gang, men Olsbu Røiseland var raskere i løypen. Dermed endte hun syv sekunder foran lagvenninnen i mål.

De norske valgte å starte tidlig i solsteiken. Dermed var det fremdeles mange sterke løpere ute i løypen da arendalitten var ferdig. Olsbu Røiseland endte til slutt som nummer seks, og mistet dermed også terreng i kampen om tredjeplassen sammenlagt i verdenscupen.

Før torsdagens renn var Røiseland 29 poeng foran slovakiske Anastasia Kuzmina, som vant sprinten i Holmenkollen. Med to renn igjen er hun kun ni poeng foran.

– Det blir nok en kamp om tredjeplassen sammenlagt, sier Røiseland til NRK.

Franziska Preuss tok annenplassen mens Paulína Fialková ble nummer tre.

Kuzminas femte i Holmenkollen

Få i skiskytterhistorien har vært bedre i Holmenkollen enn Kuzmina. Torsdag viste hun seg igjen frem i det norske nasjonalanlegget, da hun blant annet var 35 sekunder raskere enn beste norske løper.

Hun bommet én gang, men knuste de andre i sporet. Dermed var det ingen som kunne hindre henne i å ta sin femte verdenscupseier i Holmenkollen. Kun ukrainske Olena Zubrilova (46) og tyske Magdalena Neuner (32) fikk med seg like mange.

– Jeg liker veldig godt å konkurrere her. Det er en magisk atmosfære her, og denne løypen er veldig bra for meg, sier hun til NRK.

Den slovakiske veteranen avslørte ifølge NRK etter rennet at hun kommer til å legge opp etter helgen.

Den italienske duoen Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi kjemper om verdenscupseieren sammenlagt. Før torsdagens sprint lå begge 99 poeng foran verdenscuptreer Olsbu Røiseland.

Men da Vittozzi sprakk med tre bom på liggende og to på stående, og Wierer kun bommet én gang på stående, tok Wierer et lite grep om krystallkulen når to renn gjenstår av sesongen.

Norge vant nasjonscupen

Selv om tyske Preuss ble bedre enn de norske vant de norske kvinnene nasjonscup, for første gang på fem år.

Tross en litt seig dag i sporet, var Eckhoff fornøyd med sin syvendeplass etter sprinten. Hun har slitt med en liten forkjølelse etter VM, noe som preget henne torsdag.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet egentlig. Jeg har slitt litt hele uken og krysset fingrene for at jeg skulle komme meg på start. Når jeg skyter ni treff og helsen holder, er jeg fornøyd, sier Eckhoff til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold dro hjem fra Østersund med sølv fra VM-sprinten, men i Holmenkollen gikk det for tregt i sporet for 22-åringen. Da hun i tillegg bommet én gang på stående, endte hun på 16. plass.

– Det var skikkelig tungt i dag. Jeg prøver å tenke at det var tungt for alle, men det var tyngst for meg, sier hun til NRK.

Synnøve Solemdal endte på 21. plass, Thekla Brun-Lie ble nummer 52, Karoline Knotten nummer 77 og Emlile Kalkenberg nummer 98.

Lørdag er det jaktstart i Holmenkollen, og søndag avsluttet verdenscupen med fellesstart samme sted.