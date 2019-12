Ajer og Celtic til topps etter ny seier - erkerivalen er like bak

Byrivalen lånte førsteplassen noen timer etter sin 2-0-seier borte mot Motherwell søndag, men etter at Celtic også innkasserte tre poeng skiller fortsatt to poeng i de grønne og hvites favør.

Høyreback Jeremie Frimpong scoret ledermålet i slutten av første omgang. Det var 18-åringens første scoring på Celtic Park. Odsonne Edouard doblet ledelsen midtveis i 2. omgang.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi skapte så mange gode sjanser. Vi utnyttet dem ikke godt nok, men etter det første kvarteret dominerte vi resten av kampen. Seieren burde vært litt større, men alt i alt var vi veldig gode i dag, sa manager Neil Lennon ifølge Celtics Twitter-konto.

Ajer spilte hele kampen for Celtic.

Alfredo Morelos var i begivenhetenes sentrum på godt og vondt da Rangers slo Motherwell. Først fastsatte han resultatet med sitt 27. mål for sesongen, så ble han utvist med sitt annet gule kort for en ufin gest mot hjemmesupporterne under målfeiringen.

Colombianeren ble utvist fem ganger forrige sesong.

– Alfredo har gjort enorme framskritt, og dette var det første tilbakeslaget på lenge, sa Rangers-manager Steven Gerrard.

Nikola Katic scoret lagets første mål.