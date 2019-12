Sherrock åpnet svakt i konkurransen, men hentet seg raskt inn igjen, noe som endte med seier for den 25 år gamle britiske kvinnen i Alexandra Palace i London tirsdag. Hun slo briten Ted Evetts 3-2.

Hun er altså den første kvinnen som slår en mann i dart-VM.

– Jeg er veldig glad fordi jeg har bevist noe for dart for kvinner, at kvinner kan spille mot menn og slå dem. Fingrene er krysset for at det er et skritt i riktig retning. Jeg er overlykkelig, jeg kan ikke tro det, sa Sherrock etter seieren, skriver The Guardian.

Kvinnenes verdensmester Mikuru Suzuki fra Japan deltok også i konkurransen, men hun tapte mot britiske James Richardson etter at var dødt løp mellom dem helt til siste slutt.

Sherrock er den femte kvinnen som har deltatt i det som i utgangspunktet var mennenes dart-VM. Det var i fjor det ble åpnet for at kvinner kunne kvalifisere seg til konkurransen, skriver avisen.