Premier League direkte: Viktig kamp for Solskjærs United

UTROLIG AT DET IKKE STÅR 3-1! Rashford og Martial kombinerer, og det ser ut som Rashford kan avslutte helt fritt fra fire meter, men så hiver Bertrand inn en fot, og ballen forsvinner utenfor.

Luke Shaw er med oppover på venstre, mye god vilje, men total mangel på teknikk. Mister ballen flere ganger, til tross for at han blir satt opp i gode situasjoner.

Walker-Peters får ballen inne i feltet, får dratt seg fri og skutt, utenfor, men kunne vært et farlig innlegg om Ings hadde luktet den.

Fernandes drar i gang et fint angrep, slipper ballen ut til Wan-Bissaka, men innlegget er uadressert.

Masse rom for Southampton å kontre i, men Adams misser med pasningen ut på kant, går ut til innkast.

Får det for en hands.

Martial med fine driblinger på små flater, leverer ballen videre til Wan-Bissaka, han mister den med en gang, og setter like kjapt inn en takling.

Stephens nede med en skade. Kan være slutt for kvelden for stopperen.

