15-åringen tar tennisverden med storm. Nå sammenlignes hun med tidligere verdensener.

Cori Gauff ble den yngste til å kvalifisere seg til Wimbledon i juni. Nå hagler meldingene og komplimentene inn etter at hun tok seg til tredje runde i turneringen i London.

– Jeg hadde ikke forventet noe av dette. Mange kjendiser har sendt melding til meg, og lagt ut bilder av meg. Jeg blir «starstruck». Det har vært vanskelig å omstille, sier den 15 år gamle amerikaneren til Independent.

Hun slo forbildet og tidligere verdensener Venus Williams i første runde, før hun i andre runde kom seg forbi slovakiske Magdalena Rybarikova.

Fredag ettermiddag skal hun opp mot nummer 60 på rankingen, Polona Hercog.

Jenta med kallenavnet «Coco» måtte ha fysikkprøve på skolen dagen før hun kvalifiserte seg til Wimbledon.

– Jeg fikk A og B på prøven, men i dag vil jeg gi meg selv karakteren A, sa hun på pressekonferansen etter kampen mot Rybarikova.

Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

– Begeistring

Eurosports tenniskommentator, Sverre Krogh Sundbø, har sett begge kampene til Gauff hittil i Wimbledon. Han er like imponert som mange andre i tennisverden.

– Jeg har blitt fullstendig revet med i begeistring. Hun er bra på alt, men har en god serve og en kanonkule av en forehand som skiller seg ut, sier han.

Kommentatoren sammenligner Gauff med den tidligere verdenseneren Jennifer Capriati, som også var en stjerne tidlig. Som 13-åring ble Gauff den yngste juniorfinalisten i US Open, men det er spesielt én ting som imponerer Krogh Sundbø.

– Vi visste at hun var en stjerne for fremtiden, men når man ser henne ute på Wimbledon-gresset er det vanskelig å ikke tenke tilbake på Capriati. Hun gjør dette her på gress, et underlag det skal ta årevis å beherske.

BILL KOSTROUN / AP

– Sosiale medier hjelper

Som de fleste 15-åringer, tilbringer Gauff mye tid på sosiale medier, og det har ikke endret seg under turneringen.

– Overraskende nok hjelper sosiale medier meg å slappe av før kamp. Det er det jeg bruker tiden på, sier sensasjonen som ikke har tenkt å endre på noe som har funket strålende hittil.

Cori Gauff vokste opp i Atlanta i USA og begynte med tennis som sjuåring. Etter hvert flyttet hun til Delray Beach i Florida for å ha bedre forutsetninger for tenniskarrieren.

For øyeblikket er hun ranket som nummer 313 i verden, men hvis alt går etter planen kommer Gauff til å gjøre store hopp på rankingen de neste årene.

CARL RECINE / Reuters / NTB Scanpix

– Nervøs

De to første rundene har Gauff vunnet i to strake sett. Hun utstråler en fantastisk selvtillit og virker ikke å være nervøs, noe som ville vært veldig naturlig når man som 15-åring spiller mot idolet.

– Det er fascinerende at en jente på 15 år spiller med så lave skuldre på viktige poeng. Noen har fleipet med at hun er for ung til å forstå når hun skal være nervøs, sier Krogh Sundbø.

Men spesielt én ting har gjort stjerneskuddet nervøs under turneringen. Det var da hun møtte Roger Federer.

– Jeg var så nervøs, skrev på Gauff på sin Twitter etter at WTA la ut videoen av møtet hennes med den sveitsiske superstjernen.

I was so nervous😬😬😬😬 https://t.co/8xyeJvP2f9 — Coco Gauff (@CocoGauff) July 3, 2019

– Roger Federer inspirerte meg. Da jeg tapte første runde i Australian Open Junior, ga han meg en oppmuntring. Neste turnering vant jeg, sa «Coco» etter forrige Wimbledon-kamp.

– Alle øyne er på henne

Gauff setter nye, store mål for seg selv etter hvert som hun går videre i turneringen. Nå er spørsmålet hva 15-åringen vil klare mot slovenske Polona Hercog i fredagens kamp.

– Hun har alle øyne på seg og håndterer det veldig bra. Det virker som hun nøt kampen mot Venus på en stor bane. Det er bare store spillere og mestere som gjør det, sier Hercogs trener, Zeljko Krajan ifølge CNN.

– Hun har slått ut tidligere storspillere tidligere i turneringen. Nå møter hun en formspiller som elsker dette gressunderlaget. Vinner Gauff i dag, kan hun slå de aller fleste, sier kommentator Sverre Krogh Sundbø.