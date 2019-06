«Alt var som det skulle. Så skortet det på det mest grunnleggende av alt.»

NORGE - ROMANIA 2–2

Alt var som det skulle, dette var Martin Ødegaards kamp. Endelig. Men en slik kåring virker bare dum når 2-0 blir til 2-2 i sluttminuttene.

Lars Lagerbäck har grublet lenge siden sløvt forsvarsspill ødela seieren mot Sverige i forrige kamp, Han har studert og analysert, han har drillet spillerne, han har hatt lange spillermøter.

Så viste det seg igjen at det skortet på det mest grunnleggende av alt. Kvalitet.

Ikke innsats, ikke angrepsspillet, ingenting annet enn de kvalitetene som skal ligge i hodet på spillerne når en ledelse skal forsvares og tankene skal holdes klare mens trøttheten dominerer bena.

Vegard Grøtt

En Martin-kveld

Frem til utligningen, var det Martin Ødegaard kampen snurret rundt. Banens klare ener.

Ødegaard viser i all sin ferd ute på banen at han holder et høyere nivå enn de øvrige. Så selvfølgelig, så avslappet, så kreativt, så sjanseskapende – bare så synd at medspillerne ikke klarte å lage mål etter alt som ble skapt. Slikt tenkte vi i første omgang.

Med andre ord – alt annet enn Ødegaard var jevnt, og da er det en risiko for tap. I denne kvalifiseringen ville ikke det holde, ikke uavgjort heller.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Likevel var det ingen grunn for Lars Lagerbäck å endre noe foran andre omgang. Det gjaldt heller å opprettholde den gode innsatsen, holde forsvaret samlet og be om mer av det samme angrepsspillet.

Og stole på at Ødegaard ville ordne opp.

Spørsmålet var om han har nådd det nivået av målkynisme at det kan avgjøre kamper.

Kort svar: Målgivende til Tarik Elyounoussi, 1-0. Så mål selv, 2-0.

Og det kan fort være slik, når vi ser tilbake på Ødegaards karriere om noen år, at denne kampen og dette målet markerte opprykket fra god klubbspiller til ditto landslagsspiller.

Det som ble vurdert til sensasjonelt da han debuterte som 15-åring, er blitt briljant – teknikken, forståelsen, løsningene. Det som var litt for dårlig, er blitt bra – den defensive jobbingen, ansvarsholdningen, duellviljen.

Han nærmer seg det komplette.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Det kunne faktisk skje

Det som kunne ødelegge stemningen, var at Norge ikke vant. Altså en gjentakelse av det som skjedde mot Sverige i forrige kamp, da ledelsen forsvant i tankeløshet og forvirring hos norske forsvarere.

Det var noe slikt som skjedde da Romania reduserte med et kvarter igjen. Corner, passivitet, og alle tenkte på svenskekampen igjen. Nytt sammenbrudd?

Det var riktig tenkt. 2-0 ble til 2-2 på overtid. Dette var trolig for dårlig for både Norge og Romania, men ideelt for Sverige.

Mens vi konstaterer at god laginnsats og en Ødegaard i toppform ikke var nok. Da ser det ikke lyst ut.