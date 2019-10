Eksperter kritiserer landslagsledelsen: – Merkelig fokus

Den norske landslagsledelsen la ingenting imellom da de etter kampen mot Romania fikk spørsmål om publikum på arenaen. Minst 30.000 barn og foreldre møtte opp, selv om tribunene i utgangspunktet skulle være tomme for rumenere.

– De hiver inn både barn og voksne. Det er null straff, så dette er bare en parodi egentlig. Det er en stor vits. Helt utrolig at de kan gjøre noe sånt og tillate noe sånt. Dette er jo ingen straff, freste landslagets assistenttrener Per Joar «Perry» Hansen etter kampen.

Han mente at dette undergraver arbeidet mot rasisme. Også landslagssjef Lars Lagerbäck var svært kritisk til beslutningen.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, reagerer på fokuset til den norske landslagsledelsen.

– For meg var det et merkelig fokus både før og etter kamp. Jeg har vanskeligheter med å tro at norske ledere og trenere ikke har fått med seg regelverket, som er klinkende klart. Må man spille foran tomme tribuner, har man lov til å fylle på med så mange barn under 14 år som man bare vil. Personlig syns jeg det var en fantastisk ramme og folk oppførte seg eksemplarisk. At de norske spillerne fikk noe negativ påvirkning, har jeg veldig liten tro på, sier han.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Rart

Det er noe Carl-Erik Torp sier seg enig i. Han er fotballekspert i NRK.

– Jeg er enig i at det er litt rart fokus både før og etter kamp. Jeg hadde ønsket meg en landslagssjef som var mer tydelig. Han kunne sagt at det ble andre rammer enn de først trodde, men at det er slik regelverket er. Det var flott med så mange barn på tribunen, og det ga en finere og flottere ramme rundt kampen, sier Torp, som presiserer at han ikke fikk med seg alt som ble sagt etter oppgjøret tirsdag kveld.

Bakgrunnen for oppstyret er at Romania fikk straff fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), etter at kampene mot Spania og Malta ble gjenstand for rasistiske tilrop fra de rumenske tribunene. Kampen mot Norge skulle spilles for tomme tribuner.

UEFA viste i forkant av kampen tirsdag kveld til regelverket for denne typen saker, som sier at barn under 14 år kan komme inn. Det var ikke et unntak før denne kampen som gjorde at Romania fikk slippe inn barn, men et regelverk som har vært kjent lenge.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Konteksten blir helt annerledes

Assistenttrener Per Joar Hansen understreker at det ikke var ungene på tribunen som sto i fokus i forberedelsene til EM-kvalifiseringsoppgjøret i Bucuresti.

– Ingen skal være bekymret for fokuset vi hadde. Både jeg, Lars (Lagerbäck, red.anm.) og spillerne var 100 prosent innstilte på å vinne kampen, sier Hansen, og legger til:

– Alle var forberedt på at kampen skulle spilles for tomme tribuner – det var det vi først fikk beskjed om. Da er vi også nødt til å opplyse spillerne om at konteksten blir helt annerledes med 30.000 barn på tribunen. Det er jobben vår å forberede spillerne på hva som møter dem, men vi brukte veldig lite energi inn mot spillergruppa på det før kampen. Det som er rundt oss får vi ikke gjort noe med uansett, og det var det vi prøvde å formidle, sier han.

Jesper Mathisen var selv ringside på kampen som TV 2-ekspert og mente det var en god opplevelse.

– Jeg tror ikke jeg har vært på så mange andre kamper med mer bråk og støy. Men det var veldig god stemning, ungene laget bra med lyd og de voksne var veldig opptatt av at de skulle oppføre seg og applaudere ut det norske laget til oppvarming, sier han.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Rumenske medier: «Merkelig»

Før oppgjøret fikk for øvrig Norges Fotballforbund en offisiell beklagelse fra UEFA for deres håndtering av saken, ifølge VG. Aftenposten har forelagt uttalelsene fra den norske leiren til UEFA, men foreløpig ikke fått svar.

Landslagssjef Lars Lagerbäck sa dagen før kampen at han var overrasket over regelen som åpner for at det likevel ble velfylte tribuner og synes den er merkelig.

Han varslet sterke norske reaksjoner på eventuelle rasistiske tilrop fra tribunen under kampen. Antydningen er tatt ille opp i rumenske medier, deriblant Gazeta Sporturilor. Flere mener at antydningen om rasisme fra barna er «merkelig».

Også Josimar-skribent Nils Henrik Smith reagerte. På Twitter kaller han uttalelsene til Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck «kontraproduktive og uprofesjonelle».

Dei skjønar det neppe sjølv, men både Lagerbäck og Perry Hansen uttalar seg som om hensikten med å ev straffe Romania for rasisme var å auke dei norske vinnarsjansane, og dermed tek dei jo kampen mot rasisme som gissel for eigne interesser. Kontraproduktivt og uprofesjonelt. — Nils Henrik Smith (@NilsHenrikSmith) October 16, 2019

Rekasjonene får assistenttrener «Perry» til å reagere.

– Vi er opptatt av at fotball skal være for alle, uavhengig av hudfarge, seksualitet eller hvilken annerledeshet det måtte være. Det skal ikke forekomme denne type ytringer i 2019, og det er det jeg og Lars (Lagerbäck, red. anm.) reagerer kraftig på. De landene som fortsatt sliter med dette, må det jo rett og slett statueres et eksempel på, sier Hansen og legger til:

– Hvis det er straff å spille for tomme tribuner, så skal kampen spilles for tomme tribuner. Og skjer det igjen, så må man kaste ut slike nasjoner som sliter med det på alle nivå.