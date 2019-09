Karsten Warholm løp inn til VM-gull: – Det er fantastisk

Saken oppdateres.

OSLO/DOHA: Karsten Warholm mot Abderrahman Samba og Rai Benjamin.

Det var det store kampen «alle» snakket om før VM-finalen på 400 meter hekk. Warholm, regjerende verdensmester fra London i 2017, hadde vært bedre enn sine argeste konkurrenter hele sesongen.

– Kom igjen! skrek en tent Warholm til kameraet før starten.

Og Warholm leverte da det gjaldt som mest. På oppløpet sto seieren mellom mannen fra Ulsteinvik og Benjamin, men Warholm var akkurat foran. Samba ble nummer tre.

I mål kunne han dermed juble for at han er verdens raskeste mann på 400 meter hekk – nok en gang.

Tiden var 47:44 på Warholm. Etter løpet gikk han bort til de 150 norske tilskuerne som var igjen på stadion.

– Det er fantastisk dette her, kommenterte NRKs Jann Post.

Kommentatoren var overrasket at Benjamin ikke var nærmere.

– Jeg er litt overrasket over at Benjamin ikke løper raskere her, sa Post.

Fakta: Fakta om Karsten Warholm Dette er hekkeløperen Karsten Warholm * Alder: 23 år (født 28. februar 1996) * Favorittøvelse: 400 m hekk * Høyde: 1,87 m * Vekt: 80 kg * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 46,92 (norsk og europeisk rekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). * Utvalgte internasjonale meritter: To VM gull 2017 og 2019, EM-gull 2018. Åtte seire i Diamond League på 400 m hekk. * Aktuell: Forsvarte VM-tittelen sin på 400 m hekk mandag, med tiden 47,42.

Offensiv før start

NRK møtte Warholm rundt to timer før finalen. Han la ikke skjul på at han var spent før den store anledningen.

– Det er spennende selvfølgelig. Jeg har sett frem til denne dagen en stund. Det er egentlig litt nervøst å kjenne på at akkurat nå skjer det snart, sa han.

Likevel, i kjent Warholm-stil, var han offensiv i uttalelsene. Følelsen av å vinne VM-gullet i London i 2017, var noe han ønsket å kjenne på igjen.

– Alle vet at jeg kommer til å gå for det. Dere kjenner meg, fortalte han.

Fakta: Startliste, 400 meter hekk Kyron McMaster, De britiske Jomfruøyer (personlig beste på 47.54) TJ Holmes, USA (48.30) Karsten Warholm, Norge (46.92) Alison Dos Santos, Brasil (48.35) Yasmani Copello, Tyrkia (47.81) Rai Benjamin, USA (46.58) Abdelmalik Lahoulou, Algerie (48.39) Abderrahman Samba, Qatar (46.98)

Rivalene

I slutten av august løp Warholm inn til tidenes nest raskeste tid (46.92) på 400 meter hekk. Kun Kevin Youngs tid (46.78) fra Barcelona-OL i 1992 har vært bedre.

Før mandagens finale var Abderrahman Samba og Rai Benjamin utpekt som nordmannens tøffeste konkurrenter – begge med 46.98 som personlig bestetid.

Fakta: Beste tider på 400 meter hekk 1. Kevin Young, 1992 (46,78) 2. Karsten Warholm, 2019 (46,92) 3. Rai Benjamin, 2019 (46,98) 3. Abderrahman Samba, 2018 (46,98) 5. Edwin Moses, 1983 (47,02)

Warholm slapp å møte duoen i forsøksheatene. Det var nordmannen glad for.

– Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre. Samtidig så fikk de to teste hvor de ligger mot hverandre, men for min del er jeg glad jeg slapp å møte dem. Det gjorde at jeg kunne være mer avslappet inn mot løpet, sa Warholm etter å ha sikret finaleplassen.

I finalen sto derimot konkurrentene side om side.