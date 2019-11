Det er i hvert fall utgangspunktet. For vestlandsderbyet på Brann Stadion søndag kveld betyr såpass mye at Viking slett ikke tar lett på det – selv om det er kampen en uke senere som alt handler om.

Foruten suspenderte Zlatko Tripic, er alle Viking-spillerne friske og raske og aktuelle for spill i siste seriekamp.

Inkludert Tommy Høiland, Kristian Thorstvedt og Fredrik Torsteinbø som alle har slitt og hanglet den siste tiden.

– Vi stiller med det laget vi mener gir oss størst sjanse til å slå Brann. Så er det klart at de som gjør en god prestasjon mot Brann vil styrke sitt kandidatur til å få spille i cupfinalen neste søndag. Men det er ikke sikkert laget 8. desember på Ullevaal blir det samme som mot Brann nå på søndag, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Jarle Aasland

Trio tilbake

Han og laget har hatt base på Kåsen på Jæren den siste uken. Viking har ladet opp på naturgras ettersom både Brann-kampen og cupfinalen spilles på samme underlag. Torsdag trente Tommy Høiland for fullt (vært ute med kneskade siden begynnelsen av oktober), det samme gjorde Kristian Thorstvedt (slitt med lyskene) og Fredrik Torsteinbø (hatt føling med en strekk).

– Så lenge ingen av disse får noe tilbakeslag, vil alle tre være aktuelle både på søndag og i cupfinalen. Men vi får se hvordan vi eventuelt fordeler spilletiden mot Brann. Det kan være aktuelt med innhopp, eller at noen starter og går av. Vi vil selvsagt ikke at de skal slå opp igjen noe før cupfinalen.

– Ser dere både Brann-kampen og cupfinalen under ett her?

– Ja, og sånn sett var det greit at serieoppsettet ble som det ble med to graskamper på de tre siste, pluss cupfinalen på gras. Vi begynner å få følelsen med naturgras nå, og har ladet opp både på Randaberg (før FKH-kampen i serien) og her på Kåsen. Vi er veldig takknemlige for at vi får være her ute, sier Viking-treneren.

Jarle Aasland

Forventer tent Brann-lag

Men å trene for fullt på naturgras i november, betyr litt andre utfordringer enn å være hjemme på SR-Bank Arena i Jåttåvågen. Der er det et fast og godt kunstgras. Mens det på Kåsen er en fin, men tung grasbane.

Viking tar konsekvensen av dette.

– Alt er jo uvanlig når du trener på gras i november. Det er tungt, det er noe helt annet enn å trene på kunstgras. Det merkes. Derfor justerer vi oss inn og korter ned på treningene. Det er fordi belastningen ved å trene her er så mye større, det suger mer i muskulaturen enn om vi hadde trent på det kompakte kunstgraset vårt. Så derfor blir treningene kortere, men med samme innhold. Det er intensivt og kort, sier Berntsen.

Han sier stemningen i gruppen er god. Og konkurransen om å få være med, spesielt i cupfinalen, er stor. Én ting er plassen på laget, men det er også konkurranse om å få være med i 18-mannstroppen.

Det var bra trøkk i spillerne under torsdagens spillsekvens på liten bane. Det er ikke vanskelig å se at spillerne vil være med når sesongen avsluttes i Oslo om en drøy uke.

– Men før det ønsker vi å avslutte serien med stil. Det er et prestisjefullt vestlandsoppgjør der Brann nok er veldig revansjesugne etter tapet i vår, samtidig som de nok ønsker å avslutte sesongen med noe annet enn seksmålstapet i Drammen forrige serierunde. De kommer nok til å være veldig tente, sier Vikings trener.