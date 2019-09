Carl Fredrik Hagens sterke åttendeplass sammenlagt i Vuelta à España kan være starten på noe helt nytt i norsk sykkelsport, tror Mads Kaggestad. Grand Tour-rittet avsluttes med sjarmøretappen i Madrid søndag kveld.

– Et historisk godt sykkelresultat. Det er en milepæl som blir brutt. Den beste plassering noensinne av en nordmann i de største etapperittene. Nå har vi en mann som har kapasitet til å gjøre noe lignende i for eksempel Tour de France. Det har vi savnet, sier TV 2-eksperten om 27-åringens bragd.

Men hvorfor er en åttendeplass en milepæl når profiler som Thor Hushovd, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen har haugevis av seirer og medaljer i de gjeveste konkurransene?

Jo, fordi de største norske sykkelprofilene er dem som kjemper om seiere på flate etapper og i endagsritt. De nøyer seg som regel med å fullføre fjelletappene.

Trodde ikke det var mulig

Uten å være god til å klatre, er det umulig å hevde seg sammenlagt i de virkelige store sykkelrittene. Og derfor har det så å si vært fritt for nordmenn blant topp ti i Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta à España. Unntaket er Dag Erik Pedersens 10.-plass fra Giroen i 1984.

– Jeg har ikke trodd det var mulig for en nordmann å kunne havne blant de ti beste sammenlagt i treukersrittene. Så lenge jeg har vært involvert i sykkelsporten, tror jeg ikke noen nordmann har sagt det (at målet er å bli topp ti). Ingen trodde på det, så prestasjonen til Carl Fredrik Hagen tenner et håp, sier Kaggestad.

Fakta: Beste norske sammenlagtresultater i Grand Tour-ritt 8.-plass i Vuelta a España 2019: Carl Fredrik Hagen 10.-plass i Giro d'Italia 1984: Dag Erik Pedersen 14.-plass i Giro d'Italia 1983: Jostein Wilmann 14.-plass i Tour de France 1980: Jostein Wilmann 14.-plass i Vuelta a España 1989: Janus Kuum 15.-plass i Giro d'Italia 1980: Knut Knudsen 22.-plass i Giro d'Italia 1981: Knut Knudsen 24.-plass i Tour de France 1988: Janus Kuum 26.-plass i Tour de France 1990: Atle Kvålsvoll Kilde: TV 2

Ny generasjon

Hagen begynte ikke å sykle på landevei før i 2015 og er inne i sitt første år som proff.

– Slike ryttere er ettertraktet for de store lagene. Han vil bli kjempeattraktiv som hjelperytter. Jeg håper han får en fri rolle i Lotto Soudal (laget han sykler for nå).

– Hvordan er det mulig at en «ukjent» norsk 27-åring slår verdensstjerner?

– Han kjører jevnt og holder ut. Den siste uken har han vært på sitt beste. Han tåler julingen bra og har et potensial og en kjempemotor. Det er helt realistisk at han kan gjøre det samme i Tour de France. Ikke bare topp ti, men han kan være med å kjempe om seier i fjellene. Det er noe vi lengter etter og savner.

– Hvorfor har det vært så få gode norske sammenlagtryttere tidligere?

– Vi har ikke klart å skape den bredden som skal til. Nå er det en helt annen bredde, med flere gode unge talenter enn det har vært på lang tid, og det er alltid noen av dem som har fysikk til å hevde seg på klatreetapper. Det er en god treningskultur med gode trenere.

Les intervjuet Aftenposten gjorde med Hagen i mai: Skulle bli friidrettsutøver som 16-åring, langrennsløper som 18-åring, terrengsyklist som 20-åring. Nå er han proffsyklist på øverste nivå.

Tror andre blir inspirert

Og nettopp denne bredden tror Kaggestad kan være en suksessfaktor.

– Det er en veldig bra generasjon som er på vei opp. De kommer til å få en matching vi aldri før har hatt i norsk sykkelsport. Prestasjonen til Hagen kommer til å inspirere folk og gjør at folk tror at det faktisk er mulig.

Han nevner lagene til Joker, Coop og Uno X blant dem som har bidratt til å få frem talenter.

Mens Carl Fredrik Hagen var ganske voksen før han slo gjennom som landeveissyklist (fyller 28 i år), har flere yngre talenter allerede markert seg som mulige sammenlagtryttere.

I sommer vant Tobias Foss (født i 1997) Tour de l’Avenir – «ungdommens Tour de France». Det har ingen nordmann gjort tidligere. Blant de tidligere vinnere av rittet er colombianeren Nairo Quintana, som siden har topplasseringer i verdens største sykkelkonkurranser.

– Du vinner ikke Tour de l’Avenir uten å kunne klatre. En annen som har det som skal til for å bli en god sammenlagtrytter, er Andreas Leknessund, som kanskje er et enda større talent enn Foss. Hvis Hagen kan bli god, er det grunn til å tro at de to kan bli det. Det er også flere som kommer bak. De siste årene har det vært fokus på spurtere som Hushovd og Kristoff. Nå ser vi at det er mulig å hevde seg sammenlagt. Interessen styrkes ytterligere, man kan følge med på Tour de France, og hver dag er det en nordmann som kan hevde seg. Det er en ny entusiasme blant dem som følger med, mener Kaggestad, som selv har syklet Vuelta à España.