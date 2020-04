Her skulle det blitt spilt viktige kamper. Nå er storstuen forvandlet til helseklinikk.

Tottenhams hjemmearena kan ikke brukes til fotball for tiden. I stedet er den nå i tjeneste for det britiske helsevesenet. Foto: MATTHEW CHILDS, REUTERS / NTB SCANPIX

Da årets påske gikk mot slutten, slapp Tottenham nyheten om at storklubben hadde gjort om deler av egen stadion til klinikk for gravide og et senter for testing av helsepersonell. Grepet frigjorde plass til pasienter rammet av koronaviruset på universitetssykehuset like i nærheten.

Samme dag ble det kjent at Tottenham hadde snudd i saken om permitteringer av sine faste ansatte. Klubben fra Nord-London hadde opprinnelig vedtatt en lønnsreduksjon på 20 prosent og la det offentlige dekke resten.

Helomvendingen kom etter massiv kritikk fra flere hold, blant annet klubbens egne fans.

– Vi har følt på kritikken klubben har fått den siste uken. Vi beklager alle bekymringer dette kan ha skapt i en usikker tid. I ukene som kommer håper vi at supporterne våre blir stolte over klubbens arbeid med å gi stadionet et helt nytt formål, sa Tottenhams styreleder Daniel Levy i en pressemelding mandag.

Allerede i forrige uke ble arenaen den første i Premier League til å gi plass til koronatesting. Opptil 70 helsearbeidere kan hver dag kjøre innom stadionets parkeringskjeller for å la seg teste for det svært smittsomme viruset.

Takknemlig sykehussjef

Tirsdag ble planene trappet opp. En større del av kvinneklinikken ved North Middlesex-sykehuset har nå midlertidig flyttet inn på Tottenham Hotspur Stadium.

Her kan opptil 70 pasienter komme innom hver dag for å få ultralyd eller andre behandlinger for gravide. I alt 30 helsearbeidere kan være i lokalene samtidig.

– Vi er takknemlige for at Tottenham tilbyr flotte fasiliteter for våre ansatte, pasienter og lokalsamfunn i en tøff tid, sier North Middlesex’ sykehusdirektør Maria Kane.

Slik er deler av Tottenham Hotspur Stadium tatt i bruk i tjeneste for det britiske helsevesenet:

Mye moro satt på vent

Tottenhams storstadion er blant verdens mest moderne. Det ble innviet så sent som i april i fjor. De liljehvite hadde fem hjemmekamper igjen i Premier League før koronakrisen slo til for fullt i England. Blant disse var viktige oppgjør mot Manchester United og erkerival Arsenal.

I tillegg var arenaen booket til å huse konserter med både Guns N' Roses (29. og 30. mai) og Lady Gaga (30. juli). Offisielt er ingen av dem avlyst eller utsatt, men det er svært tvilsomt at de går som planlagt.

Det skulle også vært tittelkamp mellom Anthony Joshua og bulgarske Kubrat Pulev i tungvektsboksing 20. juni, men duellen ble raskt utsatt på ubestemt tid.

Et skilt viser veien til de midlertidige sykehuslokalene på Tottenham Hotspur Stadium. Foto: HANNAH MCKAY, REUTERS / NTB SCANPIX

Hard kritikk

Tottenham var for øvrig ikke alene om å komme skjevt ut i håndteringen av koronapandemien. Premier League fikk tidlig krass kritikk da viruset for alvor var i ferd med å sette dagsordenen i Storbritannia. Mange reagerte skarpt på at den engelske toppdivisjonen tilsynelatende ikke tok situasjonen seriøst nok.

Først da smitten ble påvist blant en av ligaens managere og spillere, ble alle kamper satt på vent. Det var en konklusjon de fleste mente var uunngåelig.

Siden har enkelte Premier League-klubber gjort valg som er blitt svært dårlig mottatt. I likhet med Tottenham besluttet Liverpool, Newcastle, Bournemouth og Norwich å permittere ansatte. På den måten flyttet klubbene deler eller hele lønnsbyrden over til det offentlige.

Siden har Tottenham, Liverpool og Bournemouth snudd etter å ha fått saftig kritikk.