Siddisløpet utsettes til høsten

Siddisløpet som skulle gå 25. april er utsatt. Ny dato er lørdag 3. oktober.

Siddisløpet blir i år høstløp i stedet for vårløp. Her fra fjorårets løp. Foto: Svein Hagen

På grunn av koronasituasjonen i Norge har IL Skjalg besluttet å utsette Siddisløpet.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Hvor lenge forbudet vil være gjeldene er ennå uklart. Mange av de restriksjoner som nå er innført er gjeldende frem til mandag 13. april, men de kan bli forlenget.

– Vårt løp skulle etter planen arrangeres lørdag 25 april. IL Skjalg tar vårt ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitten av koronaviruset, og etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Stavanger kommune, har vi derfor besluttet å utsette løpet til lørdag 3. oktober.

IL Skjalg vil også verne om alle mammaer, pappaer, besteforeldre og utøvere som stiller opp. Dette bildet er fra arrangementet i 2018. Foto: Pål Christensen

Ikke krav på pengene tilbake

I Siddisløpet deltar både barn og voksne, familier, vennegjenger og kolleger. IL Skjalg vil også verne om alle mammaer, pappaer, besteforeldre og utøvere som stiller opp i vår funksjonærstab. Vi håper og tror at forbudet vil være opphevet til 3. oktober, og håper på forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt ikke avlyser løpet vårt, men utsetter løpet til høsten, heter det på siddislopet.no.

Det understrekes at en avlysning vil få store konsekvenser både for deltakerne og arrangøren.

– Siden vi ikke avlyser, men utsetter arrangementet, vil ikke deltakere ha krav på å få refundert startkontingenten. Alle som har kjøpt billett til løpet vil få denne overført til løpet som går 3. oktober. Dersom du ikke anledning til å bruke billetten på den nye datoen, kan denne fritt selges videre, skriver IL Skjalg.

Ultimate Sport Service vil sette opp en selvbetjent løsning, slik at du som deltakeren kan administrere dette selv.

Foto: Svein Hagen

– Trist

Som arrangør synes IL Skjalg at det er trist at Siddisløpet ikke kan gå som vanlig siste lørdagen i april.

– Men det er lite som er “som vanlig” i disse dager, og vi håper derfor på forståelse for beslutningen. Vi håper som alle andre at vi kan komme tilbake til “normale” tilstander så snart som mulig.