Neville: Kane ville vært en perfekt signering for Manchester United

Tottenham vil ikke selge sin stjernespiss Harry Kane, men Gary Neville mener spissen vil være en perfekt signering for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Harry Kane vurderer om han vil forlate Tottenham. Gary Neville mener Manchester United burde kjøpe spissen. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

NTB

Ifølge Sky Sports News skal Spurs være lite villige til å gi slipp på Kane, men spissen vurderer om han vil finne seg ny klubb i mangel på trofeer med Tottenham.

Dersom den engelske stjernespissen søker lykken et annet sted, håper Gary Neville at gamleklubben Manchester United prøver å skaffe spilleren han omtaler som en perfekt signering.

– For Manchester United ville det vært en perfekt signering med tanke på hva de trenger, sa Neville i podkasten "The Football Show" på Sky Sports.

Han mener at et kjøp av Kane ville gitt klubben en sterk sentrallinje etter Solskjærs signeringer denne sesongen.

– De kjøpte Bruno Fernandes og han har gjort en flott jobb, med Harry Maguire bak (i forsvarsleddet). Hvis de kan få noen som Kane på topp, ser det ut som en fantastisk stamme.

Kane ble toppscorer i både 2015-16- og 2016-17-sesongen for Tottenham, men har enda ikke vunnet et trofé med klubben. Det gjør at han nå skal vurdere å bytte klubb.

Gary Neville delte garderobe med Ole Gunnar Solskjær i mange år. Nå mener førstnevnte at Manchester United bør hente Harry Kane. Foto: CARL RECINE / Reuters