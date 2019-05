Markovic ønsker seg til ny klubb. Landslagstreneren tror Eliteserien kan være neste stoppested.

Det bekrefter U20-landslagsspilleren overfor Aftenposten.

– Jeg tenker å ta turen til et nytt steg og se hva det blir. Men akkurat nå vet jeg ikke. Jeg får vente til etter VM og se hva det blir.

– Vil du bruke VM som et utstillingsvindu?

– Ja, selvfølgelig. Det kommer an på hvor bra man gjør det her, så blir det enda lettere å finne seg en bedre klubb. Vi får se, men jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å forlate klubben.

– Hvilken liga ser du for deg?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det kan være alt mulig. Jeg passer alt.

Har vært lærerikt

Markovic, som forlot Molde til fordel for Zrinjski Mostar, forklarer at planen alltid var at den bosniske klubben var en mellomstasjon.

– Jeg har hatt et fint år der, og lært mye. Det har vært veldig lærerikt. Det har vært både nedturer og oppturer. I begynnelsen var det litt vanskelig fordi jeg fikk ikke så mye spilletid, men etter hvert ble det mer spilletid. Så jeg er helt ok fornøyd med oppholdet, sier han.

Blaž Slišković er trener i klubben, som kjemper i toppen av den bosniske toppdivisjonen. Han er regnet som en bosnisk fotballegende etter en lang fotballkarriere i blant annet Marseille og Hajduk Split.

– Han er en legende. Han har også vært landslagstrener for Bosnia. Zinédine Zidane sa i en avis at han var en av forbildene han hadde når han var ung. Det sier litt om hvor god spiller han var og han er en like god trener. Så det har vært kult å jobbe med han, sier Markovic.

Tror Eliteserien vil være en god arena

I U20-VMs åpningskamp var Markovic arkitekten bak det Norges annullerte mål. Og 20-åringen høster gode ord fra landslagstrener Pål Arne «Paco» Johnsen.

– Jeg synes han er en god spiller. Det viste han allerede på den marginalt annullerte scoringen i går. Jeg tror han er klar for å spille på et ganske høyt nivå klubbmessig også.

«Paco» har selv vært i Mostar og besøkt Markovic.

– Jeg tror det har vært en veldig fin erfaring for han. Han har spilt for en av de store klubbene i Bosnia. Det vil være muligheter for han etter VM. Norge er et aktuelt marked for han.

– Er han klar for et høyere nivå enn Norge også?

– Det kan han være, men jeg tror Eliteserien ville være fint for han.