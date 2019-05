Flere endringer: Her er de nye fotballreglene

De nye fotballreglene er vedtatt av Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) og trer i kraft lørdag 1. juni.

De gjelder imidlertid ikke for påbegynte turneringer, og dermed innføres de i de fleste ligaer og turneringer fra og med kommende sesong.

Kvinnenes fotball-VM, som starter 7. juni, blir den første turneringen som skal spilles med det nye regelverket på plass.

I norsk klubbfotball trer reglene i kraft 1. januar neste år.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Tydeligere handsregel

I alt er det titalls regler som er nye eller får mindre og større justeringer. Den mest omfattende og omdiskuterte er handsregelen, som ofte har vært en kilde til både frustrasjon og forvirring for fotballtilhengere verden over.

Først og fremst vil de nye handsreglene komme forsvarende lag til gode. Fra og med lørdag står det ettertrykkelig i regelverket at det skal dømmes frispark når mål eller åpenbare målsjanser stammer fra en handssituasjon, helt uavhengig av om berøringen er gjort med overlegg.

Dommeren skal også blåse for samtlige handssituasjoner der ballen treffer en hånd eller arm som er i en unaturlig posisjon.

Fakta: Fakta om nye regler i fotballen: Dette er de viktigste fotballreglene som trer i kraft fra og med neste sesong (offisielt 1. juni): * Lagledere og andre personer fra støtteapparatet kan tildeles gule og røde kort dersom de har begått et overtramp. Dersom den skyldige personen ikke lar seg identifisere, vil øverste trener i teknisk område få kortet. * Hands: Det blir annullert mål og/eller frispark i følgende tilfeller, uansett om berøringen skjer med overlegg eller ikke: Når ballen går i mål etter å ha berørt hånden eller armen til en spiller fra angripende lag. Når en spiller får kontroll over ballen etter å ha berørt den med hånden/armen og deretter scorer eller skaper en målsjanse. Når ballen berører hånden eller armen til en spiller som har gjort kroppen sin «unaturlig større». Når ballen treffer en hånd eller arm som er over spillerens skulder. * Målvakten må ha en del av minst én fot på målstreken når et straffespark tas. Tidligere måtte man ha begge bein på streken. Keeperen kan ikke stå bak målstreken. * Angripende lag kan ikke stille seg i mur sammen med forsvarende lag dersom muren består av tre eller flere spillere. Alle spillere fra angripende lag må holde minst én meters avstand til muren. * Dersom keeperen gjør et mislykket forsøk på å klarere ballen etter et tilbakespill, kan han/hun ta ballen med hendene for å få kontroll. * En spiller som byttes ut skal forlate banen på nærmeste punkt på banelinjen, så sant dommeren ikke bestemmer noe annet. * Om spillet stoppes inne i straffefeltet, skal ballen droppes til keeper. Om spillet stoppes utenfor straffefeltene, skal ballen droppes til en spiller på laget som sist berørte ballen. I begge tilfeller må alle andre spillere være minst fire meter unna ballen. * Laget som vinner myntkastet før kampstart kan velge hvilken side det vil starte på eller om det vil ta avsparket. * Alle verbale regelbrudd straffes med at motstanderen får et indirekte frispark. Kilde: IFAB (Fotballens internasjonale lovkomité) X

Ryan Kelly / NTB scanpix

Ren forsvarsmur

Også andre regelendringer vil kommer forsvarende lag til gode.

Blant annet kan ikke angripende lag lenger ha spillere i muren på frispark dersom muren teller tre eller flere spillere. De må derimot holde minst én meters avstand til det forsvarende lagets mur.

Denne regelen blir fort den mest synlige endringen for tilskuerne, mener dommersjef Terje Hauge.

– I dag ser vi jo at angrepsspillerne står rett i nærheten av muren. Dette får kanskje ikke så mye å si for selve fotballkampen, men det vil kanskje bli den mest synlige endringen, sier Hauge til NTB.

FÅTT MED DEG DENNE? Hevder Ødegaard er i samtaler med storklubb

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Keeperhjelp

Keeperen trenger ikke lenger å stå med begge beina på målstreken ved straffespark. I stedet heter det nå at målvakten må ha en del av minst én fot på målstreken.

Dette skal gjøre det enklere for keeperen, særlig når straffetakeren stopper opp for å finte ut vedkommende.

Dersom keeperen gjør et mislykket forsøk på å klarere ballen etter et tilbakespill, kan han/hun nå ta ballen med hendene for å få kontroll.

Det målvaktene derimot ikke får lov til, er å score ved å kaste ballen i motstanderens mål. Det virker ikke veldig sannsynlig at dette skal skje, men det har heller aldri vært noen regel mot det.

Kort til trenere

Nytt fra 1. juni er det også at trenere og andre personer fra støtteapparatet kan tildeles gule og røde kort for overtramp, på lik linje med spillere. Trenere vil også kunne få karantene for flere gule kort.

– Det kan jo være at det gule kortet gir en større virkning, for det blir veldig synlig hvilket signal man får. Med et gult kort forstår alle vårt budskap uten at du trenger å stå lenge ved benkene og snakke til og forklare dem at «nå er det nok», sier Hauge.

Dersom det blir umulig for dommeren å identifisere hvilken person på benken som har gjort seg skyldig i lovbruddet, vil øverst rangerte trener få kortet, heter det i IFABs regelverk.

Ordningen med gule og røde kort til trenere har vært prøvd ut i 1. og 2. divisjon i England denne sesongen, men først fra neste sesong innføres den i Premier League og andre toppligaer.

Norge får ekstra tid

Flere nye regler innføres for å få mer effektivitet og flyt i spillet. Spillere som byttes ut skal fra kommende turneringer forlate banen på nærmeste punkt på linjen, framfor å gå ut midt på banen slik praksis har vært til nå.

– Dette vil gjøre byttene mer effektive, og vi kan sette i gang spillet raskere. Denne endringen vil ikke påvirke selve spillet, men det øker kvaliteten på en fotballkamp, spesielt de 15 siste minuttene. Man unngår tilfeller der en spiller som skal byttes ut, får vandre over hele banen til pipekonsert, irritasjon og frustrasjon, sier dommersjef Hauge.

Han ønsker de nye reglene fra IFAB velkommen. Og er samtidig glad for at norske dommere får litt ekstra tid på seg til å tilpasse seg endringene.

– Utfordringen når det kommer nye spilleregler er jo å sørge for at alle har en felles forståelse og praktiserer likt, og at det også er forutsigbart for spillerne. Slik sett er det greit å vente til 1. januar med å innføre dette i norsk fotball, slik at vi får fagmateriell, bilder og klipp som vi kan bruke når vi går opp veien gjennom vinteren med våre norske dommere, både i toppfotballen og breddefotballen, sier Hauge.