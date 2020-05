Molde har fått avslått flere bud på stortalentet. Nå blir han likevel endelig MFK-spiller.

Molde har prøvd å hente Ola Brynhildsen (21) flere ganger siden 2018. Nå har de endelig lykkes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ola Brynhildsen besøkte Molde for noen uker siden.Fra 1. juli blir han endelig en del av Molde-trener Erling Moes spillerstall. Foto: Molde FK / Per Lianes

Den 21 år gamle Stabæk-spilleren har signert en treårskontrakt med Molde. Det bekrefter direktør Ole Erik Stavrum i Molde Fotball. Ola Brynhildsen forlater Stabæk som Bosman-spiller når kontrakten hans med bærumsklubben går ut til sommeren.

Fra 1. juli er han Molde-spiller.

– Vi er kjempefornøyde med at vi har klart å sikre oss Ola. Det er et av de største talentene i Fotball-Norge for øyeblikket. Det er en spiller vi har prøvd å få tak i siden desember 2018, så man kan si at det har vært et langtidsprosjekt, forteller Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Det er ingen hemmelighet at Molde har ønsket seg Brynhildsen i lang tid. MFK har lagt inn flere bud på den talentfulle angriperen de siste par åra, men Stabæk har ikke ønsket å selge spilleren. Nå blir han i stedet Molde-spiller som Bosman-spiller, uten at MFK må punge ut for en overgangssum.

– Vi har flere ganger vært i dialog med Stabæk for å prøve å få til en avtale. Men vi har ikke blitt enige med Stabæk på noe tidspunkt. Vi ga dem også et tilbud for seinest en drøy måned siden, men de sa nei da også. Derfor ventet vi nå til kontrakten gikk ut 30. juni, sier Stavrum.

Brynhildsen besøkte Molde for noen uker siden for å se på forholdene på Aker stadion. Jim Solbakken er angriperens agent.

Ola Brynhildsen scoret mot Molde i fjorårets eliteseriekamp mellom MFK og Stabæk på Nadderud. Foto: Vidar Ruud

Har hentet unge spillere

Stortalentet har stort sett spilt fast for Stabæk etter eliteseriedebuten i 2017. Han har spilt mot MFK fire ganger tidligere, og scoret blant annet Stabæks mål da Molde vant 2–1 på Nadderud stadion i fjor høst. Han trives best som kantspiller eller spiss. I fjorårets Eliteserie scoret han seks mål.

Han spilte også hele kampen da Moldes juniorlag slo Stabæk 4–1 i NM-semifinalen på Aker stadion 2017. Leo Østigård og Erling Braut Haaland var blant MFKs målscorere.

Brynhildsen føyer seg inn i en rekke av flere unge signeringer Molde har gjort det siste året. John Kitolano (20) og Marcus Holmgren Pedersen (19) kom i vinter, mens Tobias Christensen (19) ble Molde-spiller i fjor sommer.

Brynhildsen har de siste åra spilt aldersbestemte landskamper på G19-, G20- og U21-nivå.

– Ola er en spiller som passer veldig godt inn i vår gruppe. I fjor kjøpte vi flere etablerte spillere, men vi så at vi kanskje manglet litt i en gruppe på rundt 20-21 år. Der har vi fylt opp litt mer i år. Ola er blant dem. Det er unge, gode spillere som har potensial til å komme seg til større klubber etter hvert. Å hente unge spillere har vært en helt bevisst strategi fra vår side. Vi så at vi måtte fylle det lille hullet i den aldersgruppa. Nå er vi godt forspent, mener Stavrum.

Ola Brynhildsen ble tildelt prisen for årets mål på Fotballfesten etter fjorårssesongen. Scoringen var et herlig brassespark mot Rosenborg. Her med daværende Kolbotn-spiller Karina Sævik. Foto: Fredrik Hagen

Neppe flere signeringer

Det er fortsatt usikkert når Eliteserien kan sparkes i gang igjen. Det som er sikkert er at eliteserieklubbene har et overgangsvindu på 14 dager før seriestart. I tillegg blir det et nytt vindu på 14 dager når europacup-kvalifiseringen skal spilles.

Men Molde-direktøren tror det neppe blir flere signeringer fra MFK i denne omgang.

– Sånn som det utvikler seg i verden med tanke på koronaviruset, ser vi at også vi er nødt til å passe på økonomien vår. Vi kan ikke handle dyre til flere millioner kroner nå. Det tør vi rett og slett ikke. Det går på den økonomiske biten. Vi er nødt til å være litt forsiktige der, slår Stavrum fast.