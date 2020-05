Se siste nytt fra kl 11: Slik blir hverdagen for idretten i Trondheim

Dette er reglene som idretten i Trondheim må følge.

Hverdagen for idretten i Trondheim har blitt forandret som følge av koronaviruset. Foto: Christine Schefte

Onsdag 13. mai klokka 11.00 arrangerer Trondheim kommune et direktesendt informasjonsmøte om regler og tiltak som nå gjelder for idretten.

Streamen fra bystyresalen følger du her

Her intervjuer kommunikasjonssjef Harry Tiller direktør for kultur, næring og idrett, Ola By Rise, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland og daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan Roar Saltvik.

Temaet er tiltakene og reglene som gjelder for all idrett i Trondheim kommune som følge av koronaviruset.