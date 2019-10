Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen lørdag ble flere ganger avbrutt. Det ble kastet bluss på banen, raketter ble skutt opp, knallskudd ble avfyrt og kampen måtte stoppes flere ganger. I perioder var det vanskelig å se hva som skjedde på banen gjennom kruttrøyken fra utallige bluss.

Dette er tilstander som Norges Fotballforbund ikke ønsker.

– Jeg sa etter kampen lørdag at det var en trist dag for fotballen. Det står jeg ved. Det ble fyrt opp bluss på tribunen, og det ble kastet på banen. Fyrverkeri ble skutt opp. Det satte liv og helse i fare for publikum, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt.

Han har fått rapporter at det var en rekke tilskuere som hadde barn med som valgte å forlate stadion.

– Det var mange som hadde en skremmende opplevelse på Åråsen.

Kurt BM Haugli

I tillegg til fyrverkeribruken ble vaktene på Åråsen nærmest nødt til å evakuere 10–20 unge tilskuere. De kom svært nær tilløpet til opptøyer da Lillestrøm-tilhengere ønsket å ta Vålerenga-tilhengere som gikk til angrep på leilighetene bak den ene kortsiden på stadion. Dette skjedde etter kampen og ungene ble brakt i trygghet under tribunen.

– Det er klart vi ønsker liv og trøkk på stadion. Men vi vil ikke ha det slik som dette, sier Bjerketvedt.

Saken videre i systemet

Det som skjedde på Åråsen har vært behandlet i fotballforbundet hele mandag. Saken går nå videre til NFFs påtalenemnd og eventuelt videre til Doms- og sanksjonsutvalget. Det er ikke usannsynlig at det ender med kraftige bøter til begge klubber. Det har vært tilfelle flere ganger.

Kurt BM Haugli

Bjerketvedt vil ikke være med på at NFF er for strenge når det gjelder mulighetene for å skape liv på arenaene.

– Vi tillater faktisk bruk av fyrverkeri/bluss. Det er mulig å søke om dette, og vi har gitt tillatelse til bruk ved 144 tilfeller denne sesongen. I andre store fotballnasjoner som Tyskland og England er det stort sett nulltoleranse for bruk av bluss. UEFA er ikke helt begeistret for dette, sier Bjerketvedt.

Hjelper politiet

Arrangementssjef Truls Olsen i Lillestrøm sier at klubben hjelper politiet i etterkant av kampen.

– Vi går gjennom alle våre hendelser i etterkant, og så gjør vi tiltak for å unngå at slikt skal skje igjen. Det var ingenting ved forberedelsene før kampen som vi kunne gjort annerledes for å hindre det i å skje, sier Olsen.

– Hvilke tiltak er det snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å si så mye om. Det er tiltak som gjøres i samarbeid med forskjellige instanser, også politiet. Vi gir politiet tilgang til alle bilder og filmer vi har. I forkant av kamper har vi et godt samarbeid med politiet og besøkende klubb, spesielt før en høyrisikokamp som mot Vålerenga.

Kurt BM Haugli

I noen eliteseriekamper gis det tillatelse til bruk av bluss. Ingen supportere hadde avtalt dette i kampen på lørdag.

– Blir noen supportere utestengt etter kampen?

– Det er for tidlig å si. Det var 10.000 mennesker i feststemning på stadion, og så er det en liten promille som ødelegger. Vi liker at det er liv på tribunen og at det lages masse aktiviteter og flotte tifoer. Den stemningen vil vi ha. Så blir det ødelagt av noen hendelser, det verste er kasting av bluss og gjenstander. Det er en ting som vi håper vi skal bli forskånet for. Da er det utrygt. Da er det ikke noe hyggelig, sier Olsen.

Granskning

Erik Espeseth er daglig leder i Vålerenga. Overfor VG varslet han gjennomgang av bilder og videoer fra kampen.

– Nå blir det full gjennomgang av video og bilder først. Deretter blir det samtaler med alle involverte parter, så vil summen av dette være avgjørende for videre reaksjoner, skrev han i en SMS til avisen på lørdag.